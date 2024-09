Anticipazioni Endless Love puntate prossima settimana (23-27 settembre 2024): Kemal molla Asu prima delle nozze

Succederà di tutto nelle prossime puntate della dizi turca incentrata sulla tormentata storia d’amore tra Kemal e Asu. Le anticipazioni Endless Love delle puntate dal 23 al 25 settembre 2024 svelano che Kemal troncherà con Asu pochi giorni prima del matrimonio e quest’ultima, con l’aiuto del fratello Emir, cercherà di fargliela pagare. Nel frattempo Kemal si riavvicina a Nihan e tra i due ci sarà un bacio. Scendendo più nel dettaglio il giovane Soydere si renderà conto di non amare Asu ma Nihan e soprattutto sarà sempre più convinto che Deniz è sua figlia. Ed a proposito della piccola, Fehime scoperta la verità la rivelerà proprio ad Asu la quale, sconvolta, sarà convinta che dietro la rottura con Kemal c’entra lei ed andrà a parlare con quest’ultima.

Le anticipazioni Endless Love della prossima settimana svelano che continueranno gli attacchi reciproci tra Kemal ed Emir. Il Soydere inizierà a sospettare che Hakan sia corrotto perché nonostante le discrete condizioni economiche è riuscito a pagare un costoso intervento chirurgico al fratello. E non è tutto perché il nuovo autista di Nihan è proprio il fratello di Hakan che dietro tutto questo ci sia Emir per controllarli? Nel frattempo Kemal e Ayhan pianificheranno il sequestro di Reshat…Asu dopo essere stata lasciata a pochi giorni dal matrimonio chiederà aiuto ad fratello Emir e quest’ultimo diffonderà la voce che la sorella Asu è incinta di Kemal tale rivelazione però si rivelerà un’arma a doppio taglio con effetti imprevisti. Infine, Fehime affronterà Nihan intimandole di stare lontana da Kemal. La pittrice a malincuore accetterà.

Endless Love, anticipazioni della puntata di sera del 27 settembre 2024: Nihan e Kemal in pericolo

Si giunge così alla puntata di Endless Love di venerdì 27 settemre 2024 in prima serata su Canale5 di Endless Love e dalle anticipazioni si scopre che ci saranno eventi inaspettati e spiazzanti. Emir continuerà il suo progetto di vendetta di Kemal e Nihan. Convincerà Galip ad inscenare un finto sequestro per incastrare Kemal. La situazione si complicherà quando Nihan, seguendo il marito, si ritroverà nel magazzino di Zehir e per evitare di essere scoperta da Emir ed i suoi uomini Nihan si ritroverà chiusa in una cella frigorifera: Kemal riuscirà a raggiungerla in tempo per salvarla? Nel frattempo per quest’ultima la situazione si complica perché sorpreso dalla polizia nel magazzino dovrà cercare di dimostrare la sua estraneità al rapimento di Galip.

E poi ancora delle anticipazioni Endless Love si scopre Kemal pur consapevole di rischiare di finire in carcere di nuovo andrà da Nihan per salvarla. Sempre più amareggiata e sconfortata, Asu deciderà di fare un gesto estremo: proverà a togliersi la vita, nel mentre però chiamerà a Nihan per accusarla di essere la causa della sua disperazione ed il motivo principale per cui ha tentato il suicidio. La pittrice si precipiterà dalla giovane la porterà in clinica e riuscirà a salvarle la vita. Tuttavia anche questa tragedia verrà sfruttata da Emir per tendere una trappola a Kemal ma il Soydere sarà più furbo e non si farà trovare in ospedale. Braccato dalla polizia Kemal si rifugerà da Ayhan mentre Nihan gli proporrà il suo aiuto invitandolo ad usare le registrazioni che incastrano Emir. Il Soydere però sarà combattuto: usare quelle registrazioni mettebbe a rischio la vita di Nihan…