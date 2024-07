Anticipazioni La promessa, puntata del 3 luglio 2024/ Petra si assume le colpe del fratello e rischia grosso

Anticipazioni La Promessa del 3 luglio 2024: Petra difende il fratello Feliciano ma rischia grosso

Il pomeriggio di Canale 5 è incentrato sulle soap e se a primeggiare nel palinsesto sono le soap turche che tanto appassionano il pubblico ottenendo ottimi ascolti non è da meno la soap spagnola. E dalle anticipazioni sulle nuove puntate de La Promessa si scopre che non mancheranno dei colpi di scena clamorosi e soprattutto che Petra, assumendosi le colpe del fratello Feliciano, rischia grosso. Nel dettaglio dopo aver scoperto che Diego è stato rapito da Feliciano, Pia sarà una furia e vuole che il ragazzo paghi per le sue azioni.

La governante è pronta a denunciare il ragazzo alla Guardia Civile e Petra avrà molta paura che questo accada. La cameriera vorrà prendersi tutte le colpe del fratello, che in realtà è suo figlio, e convincerà Cruz ad aiutarla. Stando alle anticipazioni su La Promessa La marchesa accetterà che la sua cameriera non solo si prenda tutte le responsabilità ma le scriverà delle referenze eccellenti per trovare un altro lavoro fuori dalla tenuta. Pia però non riuscirà a credere che la donna sia l’unica responsabile e continuerà a volerci vedere chiaro. Petra rischia grosso: verrà allontanata dalla tenuta. Salvador intanto si toglierà la benda all’occhio davanti a Lope e Maria, in trepidante attesa di sapere se l’operazione è andata a buon fine.

La Promessa, dove eravamo rimasti nelle puntate precedenti

E quindi Petrà si immolerà per il bene del fratello ma cos’è successo nelle precedenti puntate de La Promessa? La morte di Fernando secondo Margarita è stata causata dai Marchesi: il funerale viene programmato per l’indomani pomeriggio, su richiesta della vedova, e quando Alonso lo comunica a Romulo e alla servitù rimangono tutti sorpresi per la fretta. Nel frattempo, Romulo cerca di consolare Pia sempre più in crisi, mentre le condizioni di Ramona migliorano e ciò ansia in Cruz. L’appuntamento con La Promessa è dal lunedì al venerdì dalle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.











