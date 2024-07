Anticipazioni La promessa, puntate 1 e 2 luglio 2024/ Manuel abbraccia Jana ma Abel osserva tutto!

Anticipazioni La promessa, 1 e 2 luglio 2024: Fernando è morto, Margarita accusa i Marchesi

Nuovi appuntamenti con La promessa nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 luglio 2024; stando alle anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, si scopre da Abel che Fernando è morto per un attacco al cuore e viene così organizzata da Lope e Simona una veglia notturna per commemorarlo. Intanto Salvador è guarito dalla recente operazione e Feliciano cerca di recuperare l’amicizia con lui: intanto però Teresa scopre che è stato proprio Feliciano a rapire il figlio di Pia, la quale sospetta che in realtà l’uomo sia stato influenzato da Petra. Nel frattempo Jana incontra Manuel nell’hangar e Abel, di nascosto, osserva il loro abbraccio.

Nella puntata de La promessa di domani, stando alle anticipazioni, la morte di Fernando è secondo Margarita causata dai Marchesi: il funerale viene programmato per l’indomani pomeriggio, su richiesta della vedova, e quando Alonso lo comunica a Romulo e alla servitù rimangono tutti sorpresi per la fretta. Nel frattempo, Romulo sostiene una Pia sempre più in crisi nervosa, mentre le condizioni di Ramona migliorano e mettono in ansia Cruz. Intanto Martina è pentita per le cattiverie rivolte al padre, mentre Margarita è convinta che sia Cruz la responsabile della morte del marito e gli promette vendetta.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate de La promessa, aumentano le tensioni tra Teresa e Mauro dopo la rivelazione dell’uomo a Manuel, inerente alla gravidanza di Jimena; la ragazza, intanto, continua a mentire mettendo in atto la sua strategia. Risvolti sentimentali anche per Abel, che scopre che anche Manuel è segretamente innamorato di Jana, ritrovando tra le carte del ragazzo un ritratto dedicato proprio alla giovane e che l’ha fatto insospettire e non poco. I sentimenti di Manuel verso Jana usciranno allo scoperto una volta per tutte?











