ANTICIPAZIONI LA STORIA, FICTION RAI 1/ Ultima puntata 23 gennaio 2024: Nino muore in un incidente stradale

La Storia, anticipazioni 4^ ed ultima puntata: Nino vittima di un incidente stradale

La quarta ed ultima puntata de La Storia va in onda martedì 22 gennaio 2024. La fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Elsa Morante giunge dunque a conclusione. Dalle anticipazioni sulla puntata del 23 gennaio 2024 de La Storia si scopre che nonostante la guerra sia ormai finita le tragedia per Ida Ramundo (Jasmine Trinca) e la sua famiglia sono tutt’altro che passate.

Il piccolo Useppe (Mattia Basciani) continuerà a soffrire di epilessia, con attacchi violenti, crisi ed incubi. A minare però la precaria salute del bambino e di sua madre Ida ci sarà un evento sconvolgente. Il primogenito Nino (Francesco Zenga) sarà vittima di un incidente stradale mentre fugge dalla polizia. L’impatto sarà violentissimo e per il giovane non ci sarà nulla da fare. Nino muore lasciando nella disperazione Ida e soprattutto Useppe.

Anticipazioni La Storia, 4^ puntata in onda il 23 gennaio 2024: tragedia per Ida, Useppe e Nino

Martedì 23 gennaio 2024 andrà in onda la quarta ed ultima puntata de La Storia, fiction di Rai 1 con protagonista Jasmine Trinca tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante. La trama ruota attorno alla figura di Ida Ramundo, maestra elementare e vedova Mancuso, che si trova a crescere da sola il figlio 16 Nino, ribelle e di idee fasciste nell’Italia del 1941. La vita della donna, però, viene stravolta quando subisce uno stupro da un giovane soldato tedesco e rimane incinta. Decide di tenere il bambino e nasce così Giuseppe, soprannominato Useppe dal fratello Nino.

Dopo tante peripezie avvenute nel corso delle prime tre puntate, dalle anticipazioni sulla 4^ ed ultima puntata de La Storia, in onda domani sera su Rai 1 a partire dalle 21.35 circa si scopre che per Ida (Jasmine Trinca), Nino (Francesco Zenga), Useppe (Mattia Basciani) ci sarà un destino avverso e tragico ricco di incidenti, malattie e morti premature che non lasceranno scampo ai protagonisti.

La Storia, anticipazioni 4^ ed ultima puntata del 23 gennaio 2024: Useppe e malato

Dalle anticipazioni sulla puntata del 23 gennaio 2024 de La Storia si scopre che Useppe (Mattia Basciani) è malato. Il piccolo ha ereditato l’epilessia dalla madre ma mentre la donna riesce a tenerla a bada, il piccolo soffrirà di attacchi molto forti. Il bambino starà molto male ed i suoi disturbi saranno aggravati anche da altri tragici eventi che lo circondano come la morte per overdose di Davide.

Inoltre, la famiglia di Ida verrà ospitata dai Morrocco, famiglia formata da Filomena, il marito Tommaso ed il loro unico figlio Santino disperso in guerra. La casa viene spesso frequentata da Santina, una vecchia prostituta e amica delle Marrocco, che è in grado di leggere le carte, a suo dire. Nino (Francesco Zenga) nel frattempo è diventato un contrabbandiere ad insaputa della madre.

Anticipazioni La Storia ultima puntata, Nino ha un incidente: finale tragico per tutti

Le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata de La Storia, svelano poi che Useppe nonostante una cura ricostituente continuerà a soffrire di gravi attacchi di epilessia. La salute precaria del bambino si ripercuoterà anche su quella della madre Ida.

La donna anche lei provata dalla malattia, dagli orrori della guerra e tutti i suoi lasciti e soprattutto da un nuovo e drammatico evento: la morte di Nino in un incidente stradale. E purtroppo le disgrazie per il personaggio di Jasmine Trinca non finiscono qui. L’appuntamento con l’ultima puntata de La Storia è per domani alle 21.35 circa su Rai 1.











