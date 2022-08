Anticipazioni Uomini e donne, “conferma tronisti”/ Novità e possibili nomi…

Uomini e donne, al via la preparazione: il post di Raffaella Mennoia

L’estate 2022 sta per volgere al termine e, in attesa che arrivi settembre, mese clou per il ritorno dei programmi in tv, anche Raffaella Mennoia sta scaldando i motori. L’autrice televisiva, braccio destro di Maria De Filippi nel dietro le quinte dei suoi programmi Mediaset, ha infatti ripreso la sua attività in vista della nuova edizione di Uomini e donne, in partenza tra poche settimane. E su Instagram ha condiviso un post in cui annuncia il primo giorno di lavori per il dating show di Canale5, condividendo anche un selfie.

“Primo giorno @uominiedonne: conferma tronisti, contenuti rvm da rec per presentazione, lista contenuti e diversificazione, s.m., chiamare corteggiatori, sopralluogo studio.. FATTO“: questo il suo messaggio, in cui spiega come la preparazione della nuova stagione sia iniziata più arrembante che mai. L’organizzazione da parte sua è già stata avviata nei minimi dettagli, dalla conferma degli attesi tronisti della nuova edizione ai contatti con i possibili corteggiatori, dalla registrazione dei classici rvm al sopralluogo dello studio.

Uomini e donne, quanti nodi da sciogliere: dai tronisti a Gemma Galgani

Uomini e donne, così come la maggior parte dei programmi televisivi sia Mediaset sia Rai, si appresta dunque a tornare in tv e fare nuovamente compagnia ai telespettatori. Settembre è alle porte e rappresenta il punto di partenza di una nuova stagione televisiva, ricca di impegni. Il dating show di Maria De Filippi non ha ancora ufficializzato chi saranno i nuovi tronisti, ma negli ultimi giorni si è fatta strada la voce di un possibile ritorno di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri nonché sua non-scelta, oltre all’ex corteggiatore Andrea Della Cioppa.

E, tra i nodi da sciogliere, c’è anche l’intricata posizione legata a Gemma Galgani. I gossip di questa estate avevano lasciato intendere un possibile addio della dama torinese al programma. Tuttavia i dubbi permangono e non ci è ancora dato sapere se sarà nuovamente protagonista nello studio. Maria De Filippi scalda i motori per regalare nuove emozioni al suo affezionato pubblico.

