Anticipazioni Uomini e donne, puntata 12 dicembre 2023/ Marcello chiude con Jasna

Uomini e donne: Claudia e Alessio sempre più in crisi, Ida felice con Mario

Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5, nel consueto appuntamento pomeridiano, una nuova puntata di Uomini e donne. Tantissime le dinamiche che hanno visto coinvolto il Trono Over, a cominciare dall’ennesima discussione in studio tra Claudia e Alessio. Il Cavaliere sembra voler troncare i rapporti con la dama, definendola una donna gelosa. La gelosia è anche al centro della crisi in corso tra Tiziana e Albino: dopo un inizio promettente, la coppia ha dovuto fare i conti con una serie di incomprensioni in studio che rischiano seriamente di compromettere il loro rapporto.

Chi invece sta attraversando un periodo positivo, fatto di rinascita interiore e di nuove conoscenze, è sicuramente Ida Platano. La neo tronista è uscita in esterna con Mario: la coppia ha trascorso un po’ di tempo insieme in un loft di montagna e lei si dice molto felice. Potrebbe essere Mario l’uomo giusto?

Anticipazioni Uomini e donne: Alessandro e Roberta si frequentano nuovamente

Oggi pomeriggio, martedì 12 dicembre 2023, va in onda su Canale 5 una nuova attesissima puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, a prendersi la scena nel trono over sarà Alessandro Vicinanza. Dopo la rottura con Ida Platano, anche lui ha fatto ritorno nel dating show condotto da Maria De Filippi e ha ricominciato a frequentarsi con Roberta. Dopo la registrazione, i due sono usciti insieme: la loro conoscenza avrà un seguito?

Inoltre, si segnala la fine della frequentazione tra Marcello e Jasna: il Cavaliere ha deciso di troncare la conoscenza con la dama. In studio si parlerà di questi argomenti e di molto altro, tra Trono Over e Trono Classico.

