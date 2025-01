Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 23 gennaio 2024: la scelta di Martina De Ioannon

Finalmente il grande giorno e come annunciato sui profili social ufficiali della trasmissione oggi andrà in onda la prima parte della scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. La tronista romana dopo un percorso molto bello, fatto di alti e bassi, ma che ha incuriosito ed appassionati i telespettatori, ha deciso chi spera sarà il compagno della sua vita tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne andranno in onda le esterne di un giorno di Martina con i suoi due corteggiatori.

Scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne si vedranno le due esterne della tronista romana. Durante l’esterna tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno entrambi sono scoppiati in un pianto a dirotto, lui ha confessato di aver paura di perderla mentre lei ha aggiunto di essere palesemente innamorata. Per quanto riguarda, invece, l’esterna di Martina con Gianmarco Steri si percepiva un certo distacco. Chi sceglierà la tronista tra i due? In realtà nei giorni scorsi sono già uscite le anticipazioni: la scelta di Martina è Ciro ma l’emozionante momento andrà in onda nella puntata di domani.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: Francesca in crisi

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, 23 gennaio 2024, svelano che spazio avrà anche il trono di Francesca Sorrentino, la tronista farà la sua esterna con Gianmarco Meo e lui le farà conoscere sua sorella ed anche con Gianluca Costantino che invece le leggerà un romantico biglietto. Il trono di Francesca è stata contraddistinto da crisi e litigi, nella puntata di oggi ci sarà un clamoroso colpo di scena, Francesca Sorrentino eliminerà uno dei suoi corteggiatori storici: Francesco De Martino. Non è chiaro se invece si parlerà anche del Trono Over. L’appuntamento è per oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 circa su Canale5.