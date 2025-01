Finalmente ci siamo: oggi, giovedì 23 gennaio, su Canale 5 andrà in onda la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. O, per essere precisi, verrà trasmessa solo la prima parte dell’attesissima puntata. Secondo quanto riportato dai canali social del dating show, infatti, la scelta inizierà oggi ma potrebbe protrarsi fino a domani, venerdì 24 gennaio. Grazie alle anticipazioni e agli stessi annunci diffusi dal programma, il pubblico conosce già l’esito finale: Martina ha deciso di uscire con Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri. Una decisione che ha spaccato i fan, molti dei quali tifavano per l’ex corteggiatore romano.

In ogni caso, Gianmarco non ha perso tempo a consolarsi: Maria De Filippi gli ha subito offerto il trono, proposta che lui ha accettato senza esitazioni. In realtà, ripensando alle ultime puntate del dating show, questa decisione della conduttrice non sorprende. Sebbene inizialmente Maria sembrasse mostrare una preferenza per Ciro, nelle registrazioni più recenti il suo atteggiamento nei confronti di Gianmarco è cambiato in modo evidente, al punto da far sorgere dubbi e domande tra gli spettatori.

Uomini e Donne, la scelta di Martina De Ioannon tra Ciro e Gianmarco: il cambio di rotta di Maria De Filippi

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi è parsa quasi indirizzare Martina verso Gianmarco, lasciando intendere che Ciro non fosse il ragazzo giusto per costruire una vera storia d’amore. La conduttrice, infatti, sembrava mettere in discussione ogni aspetto di Ciro, mentre difendeva Gianmarco anche di fronte alle critiche più leggere. Addirittura, si è schierata a favore degli amici del giovane romano, i quali, attraverso i social, hanno spesso commentato il programma con toni ironici, ma a volte coloriti nei confronti di Ciro. Dopo la scelta, quei commenti si sono spinti oltre, arrivando a punzecchiare anche Martina De Ioannon.

Poi, con la proposta del trono, è risultato chiaro che Gianmarco sia entrato nelle grazie di Maria. Alcuni ipotizzano che la conduttrice possa aver scoperto qualcosa su Ciro, magari un ‘segreto’ che ha fatto dubitare della sua sincerità verso il programma. Sebbene questa possibilità non sia da escludere del tutto, è anche vero che, se così fosse, probabilmente non avrebbe esitato a rivelarlo prima della scelta. Più plausibilmente, il cambio di rotta della De Filippi potrebbe riflettere quello del pubblico. Con una gran parte degli spettatori schierati in modo deciso a favore di Gianmarco, la presentatrice potrebbe aver agito di conseguenza, pensando prima di tutto al successo del suo programma. Una cosa è certa: quando Maria ha un ‘pupillo‘, la sua preferenza emerge in modo piuttosto evidente e, a volte, non proprio imparziale.