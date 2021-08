Anticipazioni Uomini e Donne/ Registrazione 25 agosto: i 4 nuovi tronisti, torna Armando, Ida esce con..

Uomini e Donne registrazione 25 agosto: le ultime anticipazioni

La nuova stagione di Uomini e Donne è ufficialmente partita. Il 24 agosto c’è stata la prima registrazione del dating show di Canale 5 che è poi proseguita il giorno dopo, ieri 25 agosto. Tanti i ritorni in studio: ieri abbiamo accennato al nuovo intervento chirurgico di Gemma Galgani e della lite con Tina Cipollari oltre che alla presentazione della nuova tronista, Andrea Nicole, nata uomo e oggi donna.

Oggi, grazie alle anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover scopriamo ulteriori aggiornamenti sulle puntate in arrivo dal 13 settembre su Canale 5. Oltre a Ida Platano, Biagio e Isabella, in studio ha fatto il suo ritorno anche Armando Incarnato, subito tra i protagonisti della puntata. Anche Biagio e Isabella sono stati al centro di nuovi scontri in studio, anche se non è chiaro quali siano stati i motivi.

Le nuova anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano inoltre che Ida Platano ha iniziato ad uscire con due uomini e con uno di questi è però nata una discussione. Tornando invece alla parte del trono Classico, avevamo accennato alla presenza di tre nuovi tronisti che, in realtà, sono in tutto quattro. Oltre ad Andrea Nicole, quest’anno conosceremo Joele Milan di 26 anni, originario di Venezia.

Secondo la fonte ci sarà poi Matteo e un’altra tronista donna di nome Giulietta, originaria di Catania. Non conosciamo al momento altri dettagli su questi tre tronisti. Al momento non sono invece tornati in studio volti noti del trono Over come Riccardo Guarnieri o Roberta Di Padua.

