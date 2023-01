Antonella Fiordelisi, sorpresa d’amore e confessione hot a Edoardo/ ‘Necessità intime’ e imbarazzo al GF Vip

Antonella Fiordelisi, colazione romantica per Edoardo Donnamaria

Sembra essere tornato il sereno tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: dopo le liti burrascose e un amore che sembrava destinato a finire, la passione sembra aver avuto il sopravvento. In una clip pubblicata questa mattina dal canale ufficiale del Grande Fratello Vip, giungono ulteriori conferme dell’andamento positivo della relazione. Questa mattina infatti, il volto di Forum ha potuto approfittare di un dolce risveglio con tanto di colazione a letto organizzata da Antonella Fiordelisi.

Colpisce l’estrema dolcezza di Antonella Fiordelisi nei confronti di Edoardo Donnamaria, soprattutto dopo i recenti trascorsi. La donna ha svegliato il proprio fidanzato con una sorpresa davvero speciale; armata di panna e amore, ha scritto su un piatto un eloquente “Ti amo” con tanto di tazza di caffè servita su di un comodo piatto. Edoardo, ancora assonnato, ha decisamente apprezzato il gesto come dimostrato dalle tenere effusioni per ringraziare Antonella. Dopo aver velocemente consumato la colazione, si è infatti tuffato tra le braccia della fidanzata tra abbracci e baci carichi di passione, dimostrazione palese della serenità di coppia ritrovata dopo le settimane burrascose appena trascorse.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: piccole discussioni e la presunta gravidanza

Le ultime immagini che ritraggono Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano inequivocabili; le ruggini sono solo un ricordo del passato e la passione tra i due è tornata più forte che mai. Solo qualche ora prima però, una piccola scaramuccia ha messo in evidenza come il carattere di entrambi sia ancora motivo di scontro, seppur per motivazioni banali e futili.

Nello specifico, un video circolato in rete nelle ultime ore vede protagonista Antonella Fiordelisi rea di aver dichiarato ad alta voce alcune necessità intime. Piccata la critica di Edoardo Donnamaria che ha cercato a modo suo di farle capire come determinate tematiche non vadano urlate ai quattro venti. Nel frattempo, sui social impazza la questione del test di gravidanza: parlando con Nikita Pelizon, alcuni utenti particolarmente attenti avrebbero notato quella che sembra una richiesta da parte di Antonella Fiordelisi di avere un test di gravidanza, preoccupata da un piccolo ritardo. Una gravidanza che è stata però smentita poco dopo dalla stessa Fiordelisi.

