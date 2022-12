Antonella smonta Soleil “ha paura che le prenda il posto”/ Onestini conferma “Lei è…”

GF Vip, Antonella Fiordelisi e i dubbi su Soleil: “Che le ho fatto?“

Al Grande Fratello Vip 2022 il temporaneo ruolo di opinionista ricoperto da Soleil Sorge continua a far parlare di sé. Nella scorsa puntata del reality, così come accadrà nella prossima, l’ex gieffina ha sostituito Sonia Bruganelli assieme a Pierpaolo Pretelli commentando in diretta le dinamiche all’interno della Casa. E non ha risparmiato critiche né all’ex fidanzato Luca Onestini, finito nel suo mirino per il comportamento riservato a Nikita Pelizon, né tantomeno ad Antonella Fiordelisi.

La concorrente è stata eletta come preferita dal pubblico (sebbene aleggino su di lei le ombre di un televoto presumibilmente truccato dai bot, stando alle voci circolanti nelle ultime ore). Ma ha anche dovuto fare i conti con la schiettezza di Soleil, che l’ha accusata di aver aizzato la new entry Dana Saber contro le altre coinquiline. La stessa Antonella si è ritrovata a parlare con Luca Onestini della presa di posizione dell’opinionista ad interim, chiedendosi: “Che le ho fatto scusa? A me stava pure simpatica. Ha paura che le prenda il posto“.

Chiacchierando con Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022, Luca Onestini esprime un’idea ben precisa dell’ex fidanzata Soleil Sorge e le rivela: “Lei è super competitiva. Tant’è vero che quando vede una con personalità, le dà addosso. Scusa, perché ti ha criticato tanto? Senza motivo? A priori è andata contro di te“. L’ex tronista ritiene dunque che Soleil abbia criticato Antonella a prescindere, riscontrando in lei una personalità forte e dall’elevato potenziale: scopriremo nella prossima puntata del reality se la Sorge cambierà idea sulla Fiordelisi o meno.

Intanto la presenza di Soleil al Grande Fratello Vip 2022 non è passata inosservata, nemmeno sui social. L’attacco a Luca Onestini ha provocato l’immediata reazione del fratello dell’ex tronista, Gianmarco, che ha punzecchiato la giovane showgirl su Twitter, ricevendo in cambio una sonora risposta.

