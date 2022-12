GF Vip, Guendalina Tavassi vs Antonella/ “Preferita? Poraccia, ha vinto con i bot”

Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi è la preferita: l’intera famiglia Tavassi si indigna…

La diretta di ieri sera, del Grande Fratello Vip 7, è stata senza dubbio indimenticabile: a incredibile sorpresa infatti, Antonella Fiordelisi ha vinto al televoto, dopo un acerrimo duello con Oriana Marzoli, diventando così la preferita della casa più spiata di Cinecittà. Il Web urla già al complotto ed è a dir poc indignato, in tutti i vari sondaggi sulle varie pagine social infatti, Antonella risultava in fondo alla classifica che vedeva invece primeggiare Oriana con un punteggio ben superiore.

Il Web giudica dunque assurda la vittoria di Antonella e, armato di meme, chiede spiegazioni alla produzione del reality, un reality accusato da più di essere sempre più truccato e di parte, così come il conduttore, Alfonso Signorini. Tra i vari delusi e indignati per la vittoria di Antonella c’è anche la famiglia Tavassi, quasi al completo! A partire dalla mitica ex naufraga Guendalina Tavassi, che non ha mai nascosto un certo risentimento nei confronti di “tontonella”, continuando poi con la madre stessa di Edoardo, Emanuela Fuin, le due hanno infatti detto la loro sui propri profili Instagram…

Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi è la preferita grazie a dei bot? Lo sfogo di Guendalina: “Questo è uno scandalo…”

Guendalina Tavassi si è mostrata indignata per la vittoria di Antonella Fiordelisi come preferita della Casa nella diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip 7. La sorella di Edoardo ha esordito sulle proprie storie Instagram ripubblicando un post con le percentuali di poco prima la puntata che vedevano ancora Oriana in testa, poi invece ha mostrato vari post social dove, svariate pagine fan di Antonella, affermavano di aver attivato bot esteri per permettere alla loro beniamina di vincere. A questo punto Guendalina si è lasciata andare a un breve sfogo…

“Ragazzi questo è uno scandalo. Sì, è veramente una cosa scandalosa, io vorrei solo dire ad Antonella che i suoi veri fan sono dei bot. Poraccia è convinta, ma davvero. Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente qua fuori tutti quanti schifiamo Vittimella. Questa è la verità e non quella che si è vista lì dentro prima”. Non solo Guendalina, anche sua mamma Emanuela Fuin, ha detto la sua sulla vittoria di Antonella: “Ma lo scherzo di Alfonso era per loro o per noi? Chiedo per un amico”, ha scritto. Emanuela ha poi riportato il commento di Signorini sull’esito del televoto: “Il web non sempre esprime la volontà del pubblico”.

