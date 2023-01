Soliti Ignoti, Lotteria Italia 2023/ Diretta e ospiti: Gigi D’Alessio, Lillo e…

TUTTI GLI OSPITI DE I SOLITI IGNOTI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2023

Anche quest’anno, come ogni 6 gennaio, torna su Rai 1 l’appuntamento con i “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”. Il programma sarà in diretta a partire dalle 20.35 dal Teatro delle Vittorie. Si tratta di una puntata speciale dello show condotto da Amadeus, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La puntata, dedicata alla Lotteria Italia, vedrà svelati i biglietti vincenti dei premi dell’estrazione finale: ricordiamo che il primo è da 5 milioni di euro.

Anche quest’anno ci saranno ospiti d’eccezione: parteciperanno Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora, Paolo Fox. Tra loro, alcuni ospiti giocheranno la partita e porteranno avanti l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso”. In caso di vittoria, il montepremi verrà devoluto in beneficenza. Nel palinsesto sono in programma vari momenti di spettacolo per festeggiare la Befana.

LOTTERIA ITALIA 2023: COME CONTROLLARE I BIGLIETTI VINCENTI

Durante la puntata speciale de “I Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia 2023”, verrà comunicato il numero di serie vincente e il premio connesso. Dunque come capire se il proprio biglietto è quello vincente? Basterà seguire il programma in diretta, su Rai 1 dalle ore 20:35, oppure controllare i bollettini ufficiali. È fondamentale verificare il numero sul vostro biglietto per capire se sia o meno quello vincente. Per i fortunati che avranno vinto, il tempo a disposizione è di 180 giorni per reclamare il premio.

Insieme al biglietto, quando si andrà a riscuotere il premio presso uno degli uffici (in caso di acquisto cartaceo), bisognerà fornire anche le proprie generalità e il conto su cui volete ricevere il montepremi. Se il biglietto è stato acquistato online, la richiesta di pagamento sarà effettuata tramite la stampa del promemoria di gioco.

SOLITI IGNOTI & LOTTERIA ITALIA 2023: COME VEDERLI IN DIRETTA E STREAMING VIDEO

L’appuntamento con la Lotteria Italia nello speciale de I Soliti Ignoti anche quest’anno può essere seguito su Rai 1, il canale principe del servizio pubblico. La puntata “I Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia 2023” verrà trasmessa dalle ore 20:35 in diretta tv su Rai 1 e in diretta video streaming su Rai Play, disponibile su pc cliccando qui, ma anche come app per dispositivi mobile.

