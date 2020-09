ARMANDO INCARNATO, LITE CON SIMONE A UOMINI E DONNE/ Attacca Paolo e…

Rissa sfiorata a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Simone. Il cavaliere napoletano, durante il confronto tra Gemma Galgani e Paolo, interviene accusando il cavaliere di essere arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Gemma solo per ottenere visibilità. “Ho sentito una telefonata con tuo figlio in cui dicevi che saresti rimasto fino a novembre/dicembre per poi aprire il sito visto che hai ottenuto la popolarità”. L’intervento di Armando fa scattare Simone che si scaglia contro il cavaliere napoletano esortandolo a non intromettersi sempre nelle discussioni e di restare al proprio posto. L’attacco di Simone fa infuriare Armando che, furioso e prima di perdere letteralmente la pazienza, decide di uscire dallo studio per calmarsi. Paolo, però, rigetta le accuse di Armando e Gianni Sperti si scaglia contro il cavaliere napoletano. “Se sta usando Gemma, perché avrebbe chiuso con lei?”, chiede Gianni (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ARMANDO INCARNATO TRA LUCREZIA E GIANLUCA DE MATTEIS

Armando Incarnato torna al centro delle discussioni nella nuova puntata di Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano è il protagonista di un triangolo amoroso che coinvolge il tronista Gianluca De Matteis e la corteggiatrice Lucrezia che, con la sua bellezza, ha attirato l’attenzione di Armando con cui, non solo ha ballato diverse volte in studio, ma è anche uscito con lui. Un interesse, quello di Armando, che ha scatenato la dura reazione degli altri protagonisti della trasmissione che si sono scagliati contro il cavaliere napoletano, reo di pescare tra le giovani corteggiatrici snobbando le dame del trono over. Armando, però, è deciso a portare avanti la conoscenza con Lucrezia a cuiha già detto parole importanti.

ARMANDO INCARNATO SOFFIA LUCREZIA A GIANLUCA DE MATTEIS?

Gianluca De Matteis non ha alcuna intenzione di portare avanti il triangolo con Lucrezia e Armando Incarnato a lungo. Il tronista romano, infatti, vuole una ragazza che corteggi esclusivamente lui, ma la 33enne appare ancora indecisa. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, infatti, non si dichiarerà nè per Armand nè per Gianluca, ma di fronte alla domanda di Maria De Filippi che le chiederà con chi preferisce ballare, Lucrezia sceglierà proprio il cavaliere napoletano del trono over. Come la prenderà Gianluca? Il tronista deciderà di eliminare la corteggiatrice lasciandola libera di conoscere Armando di cui, tuttavia, la 33enne bionda non si fida ancora? In attesa di capire cosa accadrà, il popolo del web è tutto dalla parte di Gianluca De Matteis.



