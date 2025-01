Ascolti Grande Fratello, i dati Auditel dell’8 gennaio 2025: Leopardi – Il poeta dell’infinito vs Mediaset

Ieri sera, mercoledì 8 gennaio 2025 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. È stata una diretta molto particolare, incentrata sulle ultime vicende avvenute tra i concorrenti del reality. Proprio per questo si è creata un’enorme attesa intorno alla trasmissione, che si è scontrata con l’avversaria Rai che ha messo in onda la seconda puntata di “Leopardi – Il poeta dell’infinito”. Chi ha vinto la gara degli ascolti tra i due amatissimi programmi? Vediamo subito i dati auditel di ieri sera.

Beatrice Luzzi contro Helena e Jessica Morlacchi: "Bullismo e insulti sessisti"/ Poi la frecciata su Lorenzo

Partiamo con casa Rai, che con “Leopardi – Il poeta dell’infinito” ha ottenuto un incredibile successo raggiungendo uno share del 20.54% e un totale di ben 3.651.000 spettatori. La mini serie sotto la regia di Sergio Rubini aveva battuto Zorro durante la serata di martedì 7 gennaio con più di 4 milioni di persone incollate allo schermo a scoprire i segreti della vita del poeta. Storia leggermente diversa per il Grande Fratello, che non ha raggiunto i risultati sperati da Mediaset nonostante la puntata particolare dove si attendeva il provvedimento per Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi.

Signorini entra al Grande Fratello e attacca i concorrenti: "Superato limite della decenza"/ "Persa dignità"

Ascolti Grande Fratello, i dati auditel della 21ma puntata: flop prevedibile?

Se Leopardi su Rai 1 ha dimostrato quanto la cultura sia ancora apprezzata dal pubblico italiano, le cose sono andate in modo diverso per Mediaset. Gli ascolti del Grande Fratello non sono stati così soddisfacenti come sperato, dato che il programma ha conquistato uno share del 19.80% e un totale di 2.632.000 spettatori. Stando alla lista dei precedenti dati Auditel delle puntate del Grande Fratello, si tratta comunque della puntata in assoluto più seguita dopo la prima di settembre.

Su Italia 1 arriva al terzo posto sul podio “Mamma ho riperso l’aereo“, il film sequel del primo capolavoro con Macaulay Culkin divenuto famoso per il cult anni ’90. La pellicola ha ottenuto l’8.69% di share. E non se l’è cavata male nemmeno Rai 2 con Ritorno in Paradiso, raggiungendo lo share del 4.57%, mentre Nove tocca a malapena il 2.6% con Femmine Contro Maschi. Un onesto 6.19% di share per Mario Giordano su Rete 4 con Fuori dal Coro, mentre Aldo Cazzullo ottiene un bel 6.32%. Insomma, chi ha vinto la gara degli ascolti tra il Grande Fratello e Leopardi – Il poeta dell’infinito? Stavolta la medaglia d’oro va a Rai 1, sfondando un altro meritatissimo record.

Chi sarà squalificato Grande Fratello? Pronostici/ Helena rischia ma potrebbero 'graziarla', ecco perché!