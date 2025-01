Anche se la notte di Capodanno 2025 è ormai passata e stiamo già muovendo i primissimi passi nel nuovo anno (nell’ovvia speranza che sia migliore di quello che si è appena concluso), non è ancora troppo tardi per gli auguri buon anno da inviare ad amici e parenti, specialmente – ma ovviamente non solo – nel caso in cui non siate riusciti a sentirli nella serata di ieri: per vostra fortuna la nostra caccia alle migliori frasi e citazioni non si è ancora fermata e proprio in questo primo di gennaio torniamo a proporvi un’altra ricca selezione di auguri buon anno prontissimi a diventare simpatici messaggi su WhatsApp per tutti i vostri cari con i quali non avete festeggiato la mezzanotte!

Partendo immediatamente da una serie di proposte (per così dire) ‘generiche’ per gli auguri buon anno che ci apriranno la strada – solamente nella seconda parte dell’articolo – a delle famosissime citazioni, vi suggeriamo subito questa frase: “L’augurio che vi do è accompagnato da un grazie. Un grazie particolare a chi c’è sempre e mi ha dato senza chiedermi nulla in cambio“; seguita dall’altrettanto simpatica (e forse da dedicare a qualcuno che vi sta particolarmente a cuore e con il quale vorreste condividere l’intera vita): “È tempo di pensare ai buoni propositi: cerca di non farmi mancare nella tua lista perché tu sei al primo posto della mia! Buon inizio anno”

AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025, LE CITAZIONI “GIUSTE”…

Entrando subito nel merito della seconda parte di questo nuovissimo articolo di spunti per gli auguri buon anno e Capodanno 2025, la prima (certamente simpatica!) citazione che vogliamo lasciarvi e tratta dalle famosissime strisce di fumetti dei Peanuts ed – in particolare – dalle parole del piccolo protagonista Charlie Brown: “Ti auguro un felice anno nuovo, anche se ne basterebbe uno usato, ma di quelli in cui si stava meglio“.

La nostra seconda citazione per gli auguri buon anno – invece – l’abbiamo ripescata dalle parole di Thomas Stearns Eliot che in un’occasione disse filosoficamente che: “Le parole dell’anno trascorso appartengono al linguaggio dell’anno trascorso: le parole dell’anno a venire attendono un’altra voce“; ben ricollegata al similare pensiero di Edith Lovejoy: “Apriremo il libro dalle pagine vuote e metteremo noi le parole dal primo giorno dell’anno“; mentre l’ultimissima che vogliamo lasciarvi (e sappiate che più tardi nel corso della giornata ve ne proporremo di altre) è di Gilbert Keith Chesterton: “L’obiettivo di un nuovo anno non è avere un nuovo anno. È che dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e occhi nuovi“.

