A poco meno di 48 ore dalla fine dell’anno e dall’arrivo del 2025 torniamo tra queste righe per proporvi una ricca e fresca carrellata di bellissime frasi di auguri buon anno e Capodanno 2025 corredate – come già abbiamo fatto qualche giorno fa – da alcune immagini utili per rendere ancor più originali i vostri messaggi su WhatsApp ad amici e parenti: senza dilungarci troppo in introduzioni e preamboli, prima di vedere le nuove frasi di auguri buon anno vi invitiamo a dare anche un’occhiata agli altri pezzi simili che abbiamo già pubblicato qui su ilSussidiario.net per avere una visione il più completa possibile delle varie alternative che vi abbiamo già riportato e trovare quella che farà certamente al caso vostro!

Ora che vi abbiamo detto tutto quello che volevamo dirvi, possiamo subito passare alle primissime proposte odierne sulle frasi di auguri buon anno e Capodanno 2025 partendo da una famosissima citazione della scrittrice Sarah Ban Breathnach: “Il primo giorno del Nuovo Anno: un fresco inizio. Un nuovo capitolo nella vita che attende di essere scritto. Nuovi quesiti da risolvere, da abbracciare e da amare, nuove risposte da scoprire e da vivere“; seguita da un’altra tratta dal poeta Johann Wolfgang von Goethe: “Qualsiasi cosa tu possa fare o sognare di poter fare, incominciala. Il coraggio ha in sé il genio, il potere e la magia. Inizia ora“.

ALCUNE CITAZIONI ORIGINALI PER I VOSTRI AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025

Dato che siamo già entrati nel vivo delle frasi di auguri buon anno, prima di lasciare il dovuto spazio alle prime immagini della giornata vi suggeriamo anche una citazione di Gilbert Keith Chesterton che recita – più o meno – così: “L’obiettivo del nuovo anno non dovrebbe essere quello di avere un nuovo anno. Piuttosto, dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e nuovi occhi“.

Dal conto suo, consegnandoci l’ennesima citazione utile per i vostri auguri buon anno, lo scrittore Mark Twain in un’occasione scrisse: “Il Capodanno è un’innocua istituzione annuale, utile solo come scusa per bevute promiscue, telefonate di amici e stupidi propositi“; mentre l’ultimissima proposta che vi lasciamo per il vostro festoso Capodanno 2025 è tratta da un pensiero di Edward Payson Powell: “Il vecchio anno è passato. Lasciate che il passato morto seppellisca la propria morte. Il nuovo anno ha preso possesso dell’orologio del tempo. Tutti acclamano i compiti e le possibilità dei prossimi dodici mesi“.

IMMAGINI E FRASI AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025/ "Matite appuntite e pagine frizzanti…"

