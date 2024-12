FRASI O IMMAGINI COSA INVENTARSI PER GLI AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025

Il Natale è alle spalle, anche se da poco, ma non è finito il tempo degli auguri, anzi ora arrivano quelli di Buon Anno e Capodanno 2025 con frasi e immagini che possono aiutarvi a trovare le parole e il modo giusto di far sentire la vostra vicinanza. Prima di soffermarci sulle foto, partiamo dalle riflessioni che potete suscitare con i vostri auguri e che possono essere anche un bell’abbinamento alle immagini.

Immagini e frasi auguri buon anno e capodanno 2025/ “Che la magia del nuovo anno...”

Abbiamo delle proposte che richiamano il clima di festa di queste feste: “In ogni bollicina dei tuoi brindisini troverai i miei migliori auguri frizzanti, briosi e affettuosi. Ti auguro che il nuovo anno inizi bene, prosegua con i desideri e i termini con le grandi soddisfazioni“.

Quellli che ancora tirano di più tra giovani e anziani sono quegli auguri con cui ci si proietta sul nuovo anno, come “Che questo nuovo Anno abbia in serbo per te solo momenti felici” e “Un auguro di pace e serenità! Felice anno nuovo“.

Beppe Grillo vs M5s, torna messaggio fine anno?/ Controdiscorso, nuovo partito anti-Conte: cosa può succedere

PAROLE D’AMORE PER AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025

Per gli auguri Buon Anno e Capodanno 2025 chi non ama troppe smancerie o sproloqui e vuole tenere un profilo più sobrio, tipico delle persone un pò riservate, come molti di noi, non deve sentirsi a disagio o rinunciare a mandare un sms ai propri cari o agli amici. Anzi può affidarsi alla semplicità e alla spontaneità, che non guasta mai, trasmettendo il proprio pensiero con frasi semplici ma incisive: “Auguro a te che il nuovo anno inizi bene, prosegua come desideri e che termini con grandi soddisfazioni” e “Che l’anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice. Tanti auguri di buon anno!” sono due esempi.

Rapper Keta "pistolero" la notte di Capodanno a Milano/ Denunciato: ha sparato contro gli agenti

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025: APP PER GIF

C’è poi il capitolo immagini, perché potete prepararvi a festeggiare l’arrivo del nuovo anno anche con delle gif. A tal proposito, ci sono applicazioni per modificare le foto. In poco tempo potete trovarvi sfondi festosi da trasformare per gli auguri Buon anno, mostrando amore e vicinanza. Basta scegliere effetti animati e personalizzare modelli per creare sfondi, cartoline, post e biglietti di auguri. Potreste poi aggiungervi effetti animati per rendere le immagini più festose, come nel caso di YouCam Perfect, così da distinguersi rispetto alle foto che stanno già circolando sui social. Tra palloncini, sticker e fuochi d’artificio, c’è proprio da divertirsi.