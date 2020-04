Autocertificazione Fase 2, nuovo modulo spostamenti/ Quando serve e cosa cambia

Pubblicità

L’autocertificazione resta lo strumento con il quale giustificare gli spostamenti anche nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus. «È chiaro che nel momento in cui il regime degli spostamenti resta limitato, è difficile che si possa eliminare l’autocertificazione. Resterà finché ci saranno delle limitazioni», ha dichiarato ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. E ha spiegato che deve esserci un motivo per spostarsi dal 4 maggio al 18 maggio. Non potrete usare il modulo dell’autocertificazione per uscire dai confini della Regione, se non per comprovati motivi di salute, lavoro e necessità. Ma ci sono nuove fattispecie che comporteranno la pubblicazione di un nuovo modulo nelle prossime ore. In primis, sono concesse le visite ai congiunti, quindi familiari e parenti, ma solo all’interno della Regione in cui ci si trova. Inoltre, si può fare ritorno al proprio domicilio, abitazione o residenza, anche in una Regione diversa da quella in cui si è attualmente. Questa “concessione” è stata pensata per gli italiani rimasti bloccati durante il primo lockdown.

Clicca qui per modulo autocertificazione spostamenti (ultimo disponibile)

Pubblicità

AUTOCERTIFICAZIONE FASE 2, NUOVO MODULO SPOSTAMENTI

Al momento il Ministero dell’Interno non ha ancora pubblicato il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti nella Fase 2. Siamo tutti in attesa della versione aggiornata con i nuovi motivi previsti dal Dpcm del 26 aprile, in primis quello delle visite ai congiunti. Sì alla visita ai parenti ma non per fare pranzi o cene numerosi. Non sono infatti ammesse le grandi riunioni di famiglia. Agli incontri con i parenti si dovrà indossare la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti. Ma si dovranno giustificare eventualmente anche gli spostamenti per andare in chiesa per le celebrazioni funebri (fino a un massimo di 15 partecipanti), andare nei parchi, con contingentamento degli ingressi, fare attività sportiva, rispettando la distanza di sicurezza, andare al lavoro per i dipendenti del settore manifatturiero, edile e delle attività all’ingrosso ad essi correlati che hanno ricevuto il via libera dal governo. Per ora resta valido l’ultimo modulo aggiornato, scaricabile sul sito del Viminale al link che vi abbiamo riportato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA