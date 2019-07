Autonomia, Conte vs Zaia-Fontana/ “Basta insulti dalla Lega”: pronta bozza del testo

Con una lunga lettera al Corriere della Sera torna a parlare il Premier Conte dopo la conferenza “disgelo” da crisi di Governo di venerdì e dopo l’altra lettera alla stampa, quella per cui Salvini è sbottato e ha dato il via alla potenziale rottura tra Lega e M5s: lo fa su un tema “bollente” come quello dell’Autonomia differenziata dopo che ieri i due Governatori di Lombardia e Veneto – Attilio Fontana e Luca Zaia – avevano fatto sentire la loro voce mostrando insofferenza per la mancanza di accordo in Consiglio dei Ministri. Attacchi a Conte e probabilmente anche un messaggio a Salvini, del tipo “o si porta a casa l’Autonomia, oppure il Governo non ha senso”. Ecco, oggi il Presidente del Consiglio torna a parlare e lancia un appello alla Lega nel nome dei suoi due Governatori più potenti: «Basta con gli insulti, serve rispetto, ed è ingeneroso sostenere che il governo è poco attento alle richieste delle Regioni», recita la lettera aperta al CorSera, aggiungendo di voler incontrare preso i Governatori leghisti anche prima di portare la bozza finale del testo in Consiglio dei Ministri. «L’Autonomia non è una bandiera regionale da sventolare, ma una riforma che farà bene a voi e all’Italia intera; reputo a dir poco ingeneroso sostenere che siamo poco attenti alle vostre sensibilità. Le vostre richieste stanno a cuore anche a noi. Come pure ci sta a cuore la sorte dei restanti 45 milioni di cittadini italiani».

AUTONOMIA, GLI ATTACCHI DELLE REGIONI

Le voci infatti ieri più forti si sono udite da Lombardia e Veneto, con Salvini “silente” che resta sornione in attesa degli sviluppi nei prossimi giorni per quanto riguarda il nuovo “scontro” interno al Governo, non più tanto tra i due vicepremier ma tra il leader leghista e il Presidente del Consiglio. «Sono profondamente offeso che questi cialtroni ci facciano passare per truffatori del Paese e del Sud. Mi stupiscono i Cinquestelle. E mi stupisce che Conte sia stato coinvolto in questa cialtronata», ha attaccato ieri Fontana dopo la cancellazione dell’articolo che prevedeva l’assunzione diretta dei docenti di scuola dalle Regioni. «Sicuramente – ha aggiunto il n.1 lombardo – non abbiamo bisogno di truffare nessuno per continuare ad essere grandi. Questa riforma è utile per il Paese e per il Sud. E che persone che disistimo mi facciano passare per ladro è una cosa che mi ha fatto incazzare». Ha dato manforte anche il collega del Veneto, Luca Zaia «Non fare l’Autonomia vuol dire non dar più senso a questa forma di governo. E’ impensabile che un progetto di autonomia, che è uno dei pilastri fondanti del contratto di governo ed è la dote che la Lega porta al governo, venga trattato come un ‘progettino’ di decima fila, senza nessuna importanza». Irato, anche se con toni più morbidi, anche il Presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini «Ci aspettiamo parole di chiarezza dal governo sull’autonomia, la nostra Regione non ha chiesto 1 euro in più ed è sacrosanto aiutare i territori più svantaggiati. Ma se qui, attraverso una gestione più efficiente delle risorse, riusciamo a risparmiare, allora è giusto che questi soldi siano reinvesti sul nostro territorio e usati per dare migliori servizi ai cittadini dell’Emilia Romagna, non per altro». Conte ha però replicato nella lettera di oggi che se il terreno degli insulti finirà, ci sarà in tempi rapidi anche la possibilità di incontro diretto con i Governatori per dirimere il testo-bozza già pronto da giorni: poi però conclude, «Se il governo non accoglierà, per intero, tutte le richieste e non potrà trasferire, in blocco, tutte le materie, non sarà per insensibilità nei vostri confronti, ma per la convinzione che, piuttosto che declamare – a esclusivo uso politico e mediatico – una cattiva riforma sicuramente destinata a cadere sotto la scure della Corte costituzionale, è preferibile realizzare un progetto ben costruito».

