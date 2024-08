Rischia di trasformarsi in un incubo il viaggio di migliaia di italiani che stamattina stanno percorrendo l’autostrada A4 a causa di un incidente che ha coinvolto numerose autovetture e diverse persone. Come riferisce il Corriere della Sera attraverso il proprio portale web, l’episodio è avvenuto di preciso dopo Meolo, in provincia di Venezia, dove 8 veicoli sarebbero entrati in collisione per un maxi tamponamento che ha provocato persino la chiusura dell’autostrada A4. Lo scontro nel tratto a tre corsie fra Meolo e San Donà, in direzione est, verso Triste, scontro avvenuto di preciso alle ore 9:00 di stamane. 12 le persone ferite, nessuna fortunatamente coinvolta in maniera grave, anche se sul luogo è intervenuto l’elicottero dell’ambulanza per curare in maniera tempestiva i feriti più gravi.

A seguito dell’incidente sull’A4 si è deciso di chiudere l’autostrada nel tratto interessato, ed ora, come scrive Nordest.it, il traffico bloccato starebbe defluendo sulla corsia di emergenza, con code chilometriche tenendo conto che quello in corso è un weekend da bollino nero, con milioni di italiani che si sono messi in viaggio. Autostrada Alto Adriatico ha deciso di portare un po’ di sostentamento alle persone ferme nell’incolonnamento, alla luce del caldo di questi giorni, ed ha deciso di distribuire delle bottigliette d’acqua a seguito delle temperature sull’asfalto che sono a dir poco roventi.

MAXI INCIDENTE IN A4: RIMOZIONE DEI VEICOLI IN CORSO

Le autorità stanno inoltre cercando di rimuovere gli 8 veicoli coinvolti, operazione non semplice e l’autostrada A4 risulta essere ancora chiusa da Meolo, con uscita consiglia a Villesse, alla luce dei 4 chilometri di coda presenti al Lisert.

Code anche in direzione Milano, nella carreggiata dal senso di marcia opposto, per via del solito effetto “curiosi” che rallentano per controllare cosa sia avvenuto dall’altra parte. La situazione sembrerebbe comunque lentamente tornare alla normalità ma bisogna tenero conto che il “blocco della circolazione” è iniziato quasi quattro ore fa, tenendo conto che l’incidente in A4, come detto sopra, è avvenuto attorno alle ore 9:00.

