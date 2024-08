E’ domenica 11 agosto il che significa che è scattato il conto alla rovescia in vista del Ferragosto 2024 e degli auguri. Il prossimo 15 del mese sarà grande festa da nord a sud del Paese, soprattutto fra chi sarà in vacanza, magari in un luogo di mare, dove tipicamente il Ferragosto è più sentito. Molto saranno coloro che si scambieranno gli auguri di buon Ferragosto 2024 via WhatsApp, con un buongiorno e una foto a tema, in aggiunta di una frase dedicata, ma anche pubblicando un post sui vari social, come da tradizione.

C’è chi ad esempio manderà uno scatto della propria vacanza, con un semplice “buon ferragosto”, o magari le foto dei nipotini alle nonne, o perchè no, un filmato simpatico, magari in acqua sotto un bel sole. C’è anche chi si impegnerà a cercare qualche frase d’auguri per un buon ferragosto 2024 ad effetto, per fare colpo, come ad esempio questa citazione di Stephen Littleword: “Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore, come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene”.

AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2024: “INSIEME A PASQUA E A NATALE…”

Fra le frasi d’auguri per un buon Ferragosto 2024 più gettonate vi sono senza dubbio anche quelle ironiche, anche perchè del resto la festa che si celebra il 15 agosto (versione pagana) è la festa del divertimento, del ridere, degli scherzi, del gioco. In spiaggia si è soliti fare i gavettoni o prendersi a secchiate, soprattutto fra i più giovani, con rischio poi di far arrabbiare qualche bagnante più attempato.

E a proposito di ironia e di frasi di auguri di buon ferragosto 2024 occhio a questa: “Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta”. Già perchè abbiamo dimenticato un altro must per Ferragosto che è quello del cibo.

AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2024: UNA GIORNATA IN COMPAGNIA

Chi infatti non passerà il 15 agosto al mare o in montagna, è solito fare una grigliata insieme ad amici, accompagnata da un bel calice di vino rosso o una birra fresca. C’è poi un popolo di contrari al 15 agosto ed è in generale composto da coloro che odiano tipicamente le feste, che sia il Natale, il Capodanno ma anche Pasqua e Pasquetta.

A loro dedichiamo una delle frasi d’auguri di buon Ferragosto 2024 che abbiamo scovato sul web e che calza a pennello, queste parole di Giorgio Manganelli, che spiega: “La mia sensazione più profonda è che il ferragosto sia la festa del Nulla: e a questa convinzione io mi adeguo”. Insomma, una festa inutile, senza senso, perchè festeggiarla quindi? Ognuno ovviamente è libero di fare ciò che meglio crede ma passare un bel pomeriggio circondato dagli amici con del buon cibo, in fondo in fondo non deve essere poi così male.