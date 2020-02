Avversaria Inter/ Europa League, sorteggio ottavi: chi contro i nerazzurri?

Quale sarà l’avversaria dell’Inter negli ottavi di Europa League? Il sorteggio di Nyon risponderà a questa domanda, intanto cerchiamo di scoprire che cosa potrà attendere i nerazzurri. L’Inter ha superato in scioltezza i sedicesimi vincendo contro il Ludogorets sia all’andata in Bulgaria sia ieri sera a Milano nonostante un San Siro deserto per Coronavirus. Ormai metabolizzata la delusione per la “retrocessione” in Europa League a causa del terzo posto nel girone di Champions League, l’Inter adesso dovrà essere brava a gestire il doppio impegno (triplo con la Coppa Italia): i nerazzurri dovranno vivere l’Europa League con la consapevolezza che nella seconda Coppa europea l’Inter è sicuramente una delle big più accreditate. I nerazzurri saranno una delle sedici squadre in lizza e ricordiamo che in questo sorteggio non ci sono più teste di serie e pure i derby sono leciti, di conseguenza tutte le squadre ancora in corsa sono una potenziale avversaria dell’Inter negli ottavi di Europa League: Istanbul Basaksehir, Shakhtar Donetsk, Getafe, Copenaginter golhen, Siviglia, Manchester United, Wolverhampton, Wolfsburg, Roma, Rangers Glasgow, Bayer Leverkusen, Basilea, Olympiacos, Lask Linz e una tra Salisburgo ed Eintracht Francoforte, che hanno visto rinviata a oggi la loro partita di ritorno dei sedicesimi.

AVVERSARIA INTER, OTTAVI EUROPA LEAGUE

La possibile avversaria dell’Inter negli ottavi di Europa League dirà molto su quale sarà il livello di difficoltà della sfida, perché vi sono differenze non da poco fra di loro. Ci potrebbe essere un derby decisamente affascinante con la Roma (ma speriamo caso mai di viverlo più avanti), una sfida di prestigio assoluto con il Manchester United, altri incroci pericolosi come quelli con il Siviglia e in generale con le squadre dei campionati top – ricordando ad esempio la brutta tradizione recente con le squadre tedesche – oppure incroci almeno sulla carta decisamente più abbordabili. Da un punto di vista strettamente logistico le opzioni migliori potrebbero essere Basilea e Lask Linz, che garantirebbero anche trasferte piuttosto corte, il che non guasta mai nei giovedì sera di Europa League. Questo d’altronde è il momento delle ipotesi e dei ragionamenti, in attesa delle ore 13.00 quando la classica urna di Nyon, presso la sede della Uefa, ci dirà quale sarà la prossima avversaria dell’Inter in questa edizione della Europa League 2019-2020.

