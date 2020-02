Diretta Inter Ludogorets/ Streaming video Tv8: nerazzurri tranquilli (Europa League)

Inter Ludogorets, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020. Sfida che andrà in scena nel clima surreale a porte chiuse imposto dall’emergenza coronavirus che ha messo in crisi l’Italia del Nord negli ultimi giorni. In attesa della normalizzazione della situazione, per precauzione sanitaria San Siro resterà chiuso ancora dopo il rinvio della partita di Serie A tra la stessa Inter e la Sampdoria di domenica scorsa, ma le porte chiuse consentiranno di evitare un rinvio senza date per recuperare all’orizzonte, in un campionato sempre fittissimo. Senza pubblico l’Inter sarà chiamata a difendere il 2-0 dell’andata, firmato dai gol di Eriksen e Romelu Lukaku su rigore. I bulgari nel loro campionato nazionale hanno pareggiato 1-1 contro l’Etar Tarnovo, vedendo ridursi da 9 a 7 i punti di vantaggio sulla Lokomotiv Plovdiv seconda, mentre come detto l’Inter ha dovuto rinviare vedendo la Juventus e la Lazio, con una partita disputata in più, scappare a +6 e +5 in classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Ludogorets si potrà seguire sia in chiaro, collegandosi sul digitale terrestre su Tv8, sia sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 201 di Sky Sport Uno, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster dell’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LUDOGORETS

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Inter Ludogorets, giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Meazza di Milano, sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. L’Inter allenata da Conte dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchéz. Il Ludogorets guidato in panchina da Vrba sarà chiamata a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Inter e Ludogorets. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.30, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.75 e la vittoria in trasferta viene quotata a 11.00. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.80, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.90.



