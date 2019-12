Diretta Inter Barcellona/ Streaming video Canale 5: Conte ci prova (Champions League)

Inter Barcellona, diretta dall’arbitro olandese Björn Kuipers, si gioca stasera alle ore 21.00 naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Partita di lusso e che rievoca ricordi memorabili, ma Inter Barcellona soprattutto avrà un grande peso sull’esito finale del girone F di Champions League. L’Inter è padrona del suo destino, perché se vince è certa della qualificazione per gli ottavi di finale, tuttavia il Barcellona resta sempre ostacolo durissimo, anche se con il primato già in tasca e con le assenze di alcuni non convocati, su tutti naturalmente Messi. D’altro canto anche i nerazzurri devono fare i conti con diverse defezioni, soprattutto a centrocampo, ma oggi non è il giorno per piangersi addosso. Deve essere invece il giorno per gettare il cuore oltre l’ostacolo, seguendo l’esempio di quanto l’Inter fu capace di fare per gran parte della partita già al Camp Nou, per rendere perfetta la prima parte di stagione che vede l’Inter anche capolista in campionato, primato confermato anche dopo il fresco pareggio contro la Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Barcellona sarà garantita sia su Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201) sia in chiaro per tutti su Canale 5. Di conseguenza, sarà doppia anche la diretta streaming video, garantita come al solito dal servizio offerto da Sky Go per gli abbonati alla televisione satellitare ma anche da Mediaset Play per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI INTER BARCELLONA

Approfondendo il discorso già accennato sulle probabili formazioni di Inter Barcellona, ecco che Antonio Conte schiererà sicuramente Godin, De Vrij e Skriniar nella difesa a tre davanti ad Handanovic. Naturalmente sono intoccabili anche Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, ma di fatto non ci sono dubbi nemmeno a centrocampo. Qui però questo si deve al fatto che le scelte sono quasi obbligate, con l’unico possibile dubbio fra D’Ambrosio e Candreva a destra anche a causa del mal di schiena di Antonio, poi Borja Valero, Brozovic, Vecino e Biraghi da destra a sinistra, anche se quest’ultimo in ballottaggio con Lazaro. Nel Barcellona invece ci sarà turnover per Ernesto Valverde, che dovrebbe schierare Ter Stegen in porta; davanti a lui retroguardia a quattro con Wague, Lenglet, Umtiti e Junior Firpo da destra a sinistra; a centrocampo schieriamo il terzetto composto da De Jong, Sergio Busquets e Vidal; infine in attacco sarà Carles Pérez ad affiancare Suarez e Griezmann.

PRONOSTICO E QUOTE

Che cosa ci dice il pronostico di Inter Barcellona? Il fattore campo e la diversità di motivazioni potrebbero essere determinanti, secondo le quote offerte dall’agenzia Snai: il segno 1 pagherebbe appena 1,65 volte la posta in palio ed è dunque favorito, mentre la quota per il segno X è pari a 4,25 e il segno 2 varrebbe infine 4,75 volte la posta in palio per chi avrà puntato sulla vittoria esterna del Barcellona.



