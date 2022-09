Barabaschi (capo ITER): “Fusione nucleare sarà la svolta”/ “Così Italia avrà energia”

Il nuovo Governo italiano, che vedrà alla guida Giorgia Meloni, potrebbe promuovere anche l’energia nucleare. Sulle pagine di Repubblica, Barabaschi spiega: “Ogni sorgente di energia ha pro e contro. Nulla è senza problemi. Dal mio punto di vista l’energia nucleare rimane una componente importante, insieme alle rinnovabili, per arrivare all’eliminazione graduale della nostra dipendenza dai combustibili fossili. Penso che si debba investire sulle tecnologie consolidate e nello stesso tempo sul futuro. Fissione e fusione nucleare possono essere realizzate in due scale di tempo completamente diverse e andrebbero perseguite in parallelo”.

Il progetto di ITER ha tempi di realizzazione molto lunghi, così che molto probabilmente saranno le generazioni future a vederne i frutti. Lo scienziato Barabaschi racconta: “Questo avviene anche in tanti altri settori della ricerca. Io personalmente lo trovo una motivazione in più. Spero di contribuire a creare delle condizioni migliori per i nostri figli. La ricerca energetica d’altra parte è essenziale per il benessere delle generazioni future”.