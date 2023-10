Beatrice Luzzi, il figlio festeggia la vittoria al televoto/ Frecciata a Massimiliano Varrese

Beatrice Luzzi, il figlio esulta dopo la vittoria al televoto contro Varrese: spunta la frecciata

Beatrice Luzzi domina ancora una volta al televoto del Grande Fratello. Il malcapitato avversario dell’attrice è stato l’attore Massimiliano Varrese, acerrimo nemico dell’ex Eva Bonelli di Vivere. Percentuale del 64% in favore di Beatrice, mentre il restante 34% ha optato per la permanenza nella casa di Varrese. L’esito del televoto però, secondo quanto dichiarato dal conduttore Alfonso Signorini nella puntata di ieri del Grande Fratello, è apparso molto meno scontato di quanto previsto. “Massimiliano hai ricevuto tanti voti a favore, non è stata una vittoria netta! Almeno più della metà era anche a tuo favore”. A lanciare una frecciata e tutto l’arco però ci ha pensato il figlio di Beatrice Luzzi, Valentino Cisilin.

Varrese illuso da Signorini al Grande Fratello: "Tu e Beatrice eravate vicini al televoto"/ Lui si vanta ma…

Valentino Cisilin è intervenuto in una storia su Instagram ha ricordato la reale proporzione del televoto su sfondo nero che ha lasciato poco spazio all’immaginazione: “66>34”, ha scritto il figlio di Beatrice Luzzi. Le parole del conduttore hanno ovviamente acceso una speranza nel cuore dell’attore, che è convinto di poter avere la meglio al televoto sulla compagna di gioco. Scenario che appare poco credibile.

Giuseppe Garibaldi, sfogo contro Beatrice al Grande Fratello/ "Pago tutta Italia per farla eliminare!"

Massimiliano Varrese convinto di battere Beatrice Luzzi al Grande Fratello

L’ex attore di Carabinieri Massimiliano Varrese dopo aver ascoltato le parole di Signorini si è detto pronto a sfidare Beatrice Luzzi al televoto senza paura, anche se la votazione per la puntata di lunedì riguarderà anche Grecia Colmenares, Valentina Modini e Giuseppe Garibaldi. Nonostante questo, Massimiliano Varrese è apparso sicuro di poter vincere contro Beatrice Luzzi, preferita da gran parte d’Italia tra i concorrenti in gioco al Grande Fratello. “Guarda che sono arrivato lì al televoto ed è un ottimo segno. Con il background che ha lei nelle nomination. Un ottimo segno. Significa che la prossima scavalco. Ma io lo sapevo. Lunedì, eh. Vi è piaciuto il confronto?”.

Anita Olivieri raccomandata al Grande Fratello 2023?/ "Io non volevo venire qui, mi hanno chiamata…"

Intanto l’attore ieri sera, tra i principali avversari di Beatrice Luzzi, ha avuto anche la possibilità di riascoltare la voce della figlia nata dalla storia ormai naufragata tra Varrese e Valentina Melis. E la bimba ha speso parole speciali per il suo papà, ancora impegnato nel loft di Cinecittà: “Ciao papà, sei il miglior papà del mondo, di tutti i pianeti, di tutto l’oceano, di tutto il profondo del mare. Ti amo, mi manchi ma non ti devi preoccupare perché sto bene con mamma”. Un’emozione decisamente forte per Varrese, che nella Casa continua a incontrare qualche ostacolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA