Beautiful/ Anticipazioni 1° giugno: Sheila attacca Steffy e poi la minaccia!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 1° giugno

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 1° giugno ci svelano che Sheila e Steffy si incontrano in un vicolo buio de Il Giardino, e tra loro si accendono subito le scintille. La Forrester avvisa la temibile suocera di sapere cos’ha fatto Brooke, e come l’ha indotta a bere la notte di Capodanno, pur sapendo che è un’ex alcolista. Poi la minaccia di raccontare a tutti quello che ha fatto: è ora che aprano gli occhi e capiscano che tipo di persona hanno davanti. Sheila non è mai cambiata e non si avvicinerà mai a Finn e Hayes. È una psicopatica e Steffy sa fino a che punto è disposta a spingersi per ottenere ciò che vuole.

Brooke racconta a Hope e Liam che è andata a trovare Ridge. Ha tradito la sua fiducia e ora dovrà affrontare le conseguenze, qualunque esse siano. Sua figlia le consiglia che prima dovrebbe perdonare se stessa, cosa che anche Ridge ha affermato. Poi le ricorda che è ancora sposata con lui, quindi ha ancora una possibilità. Brooke non si arrende. Liam e Hope la esortano ad avere fiducia che ogni cosa si sistemerà, nonostante sembri che Thomas e Steffy stiano facendo tutto il possibile per tenerli separati.

Beautiful, anticipazioni puntata 1° giugno su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, fuori dalla porta dell’ufficio, Ridge ascolta Thomas parlare con Taylor a proposito di un possibile ritorno di fiamma tra lei e il padre. La dottoressa vorrebbe tornare insieme a lui ad essere la famiglia che erano un tempo, ma crede anche che Ridge debba prima prendersi un periodo di riflessione. Ciò vuol dire che i loro figli devono restarne fuori e non fare alcuna pressione. Intanto, prosegue lo scontro tra Sheila e Steffy. Quest’ultima le dice di sapere tutto e che non esiterà a dirlo agli altri membri della sua famiglia. La Carter sogghigna, e afferma che invece la nuora dovrebbe ringraziarla per ciò che ha fatto, ma Steffy continua a non capire le sue parole.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy si tormenta perché vuole sapere il motivo per il quale Thomas e Sheila si sono incontrati. Dato che non riesce a scoprire nulla tramite il fratello, la giovane Forrester bussa alla porta della temibile suocera. L’incontro tra le due non è delle migliori, ma Sheila riesce a sviare i sospetti di Steffy dicendole che vuole solo un posto nella vita di Finn e Hayes. Steffy poi ascolta per puro caso una conversazione tra Thomas e Sheila in cui capisce cos’ha combinato quest’ultima. Tornata da suo marito, Steffy gli rivela che sua madre non è affatto cambiata, e crede stia manipolando Thomas. Per esserne certa, la Forrester intende avere un confronto faccia a faccia con la terribile suocera, non avendo idea di ciò che l’aspetta…











