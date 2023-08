Beautiful/ Anticipazioni 10 agosto 2023: Brooke è convinta che Ridge tornerà a casa

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 10 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 10 agosto ci svelano che Hope e Liam passano del tempo un po’ insieme, approfittando di essere da soli. Brooke, invece, chiama Ridge confermandogli di aver mantenuto la sua promessa: ha bandito Deacon dalla proprietà Forrester, proprio come lui le aveva chiesto. La Logan è soddisfatta, ed è convinta che in questo modo, avendo riacquistato la sua fiducia, il marito tornerà a casa. In prigione, Baker avvisa Sheila che sta per ricevere una visita. Alla Forrester Creations, Quinn e Carter ripercorrono gli indicibili crimini perpetrati da Sheila.

Beautiful/ Anticipazioni 9 agosto 2023: Brooke ha deciso, Deacon la supplica di cambiare idea

Nel suo ufficio, Grace sorprende Zende ad osservare una foto di Paris. La donna comprende che il giovane stilista è ancora innamorato di lei, quindi la esorta a non rinunciarci: Carter non è l’uomo giusto per lei. In passato ha tradito Zoe e l’ha fatta soffrire. Al contrario, Zende potrà dare a sua figlia un futuro certo.

Beautiful/ Anticipazioni 8 agosto 2023: Eric, una decisione che spiazza Donna

Beautiful, anticipazioni puntata 10 agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Grace supplica Zende di dare a Paris un’altra possibilità e insiste che la porta è ancora aperta. Lui, però, non è d’accordo: la ragazza gli ha più volte chiarito che vuole solo stare con Carter. La donna si arrabbia perché teme che l’avvocato le abbia fatto il lavaggio del cervello, proprio come aveva fatto con l’altra sua figlia, Zoe. In quel momento arriva Paris mentre Grace implora Zende di continuare a combattere per lei. La giovane dice a sua madre di smetterla. Avrà sempre cura di Zende, è un bravo ragazzo, ma sa cosa prova per Carter…

Beautiful/ Anticipazioni 4 agosto 2023: Donna chiede a Eric di lasciare Quinn!

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge e Taylor passano del tempo insieme, il che dà fastidio a Brooke perché vorrebbe che il marito tornasse a casa. Deacon cerca di convincere la Logan che il Forrester la deluderà ancora una volta; ecco perché si merita di stare con un uomo che la ami davvero e che la metta al centro del suo universo, proprio come lui. Eric e Donna continuano a vedersi di nascosto, mentre Quinn si preoccupa per lo stato di salute di suo marito. Nonostante Carter le abbia confessato di provare ancora dei sentimenti per lei, rispetta comunque la sua decisione di concentrarsi sul suo matrimonio.

Eric, comprendendo le preoccupazioni di sua moglie, sente di dover chiudere a malincuore la sua storia con Donna. Intanto Brooke tenta, ancora una volta, di convincere Ridge a tornare a casa. Poi, la Logan bandisce Deacon da casa sua: se vuole avere un rapporto con Hope, potrà farlo fuori da villa Forrester. Lui la supplica di non farlo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA