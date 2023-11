Beautiful/ Anticipazioni 14 novembre 2023: Deacon incredulo, Sheila è viva!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 14 novembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 14 novembre ci svelano che Hope si chiede come faccia sua madre a stare tranquilla di fronte alla notizia del bacio di Ridge e Taylor: suo marito si è dimenticato di essere sposato? Brooke sottolinea che si è trattato dell’eccitazione del momento, nulla di più, per questo motivo non ne è preoccupata. Intanto, Deacon sta passando attimi di estasi con la misteriosa donna dai capelli rossi che l’ha agganciato in un bar. Ad un certo punto, mentre continuano a scambiarsi effusioni in camera da letto, l’uomo si accorge di un particolare: alla sua amante manco un dito del piede! Proprio quando vuole chiederle cosa sia successo, improvvisamente torna al momento in cui il detective Sanchez aveva avvisato i Forrester della morte di Sheila.

Beautiful/ Anticipazioni 11 novembre 2023: Deacon, un'incredibile sorpresa lo attende

Della donna, sbranata da un orso, era rimasto solo il dito di un piede. Deacon è incredulo: quella donna con cui ha passato la notte è Sheila! La Carter a quel punto si rivela: il suo diabolico piano, fingersi morta, ha funzionato alla perfezione! Deacon non può credere ai suoi occhi mentre la donna gli ride in faccia.

Beautiful/ Anticipazioni 10 novembre 2023: Deacon attratto da una donna misteriosa

Beautiful, anticipazioni puntata 14 novembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, alcune coppie si godono il loro ritrovato momento insieme. Da un lato ci sono Steffy e Finn, di nuovo affiatati dopo il pericolo scampato; dall’altro ci sono Quinn e Carter, più innamorati che mai. Mentre questi ultimi due si baciano nell’ufficio di Ridge, in quell’istante entra proprio lo stilista, che si dice meravigliato: non si abituerà mai al fatto che il suo migliore amico e la sua ex matrigna adesso stiano insieme. Ridge informa loro che Steffy non sarà in ufficio. Si è presa la giornata libera per passare del tempo con Finn.

Beautiful/ Anticipazioni 8 novembre 2023: Steffy incita Thomas a lottare per Douglas

Nel frattempo, Deacon, dice a Sheila che pensava fosse stata attaccata e uccisa da un orso. Lei gli risponde con aria compiaciuta e soddisfatta, facendo allusione alla notte focosa che hanno trascorso assieme.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor rivela a Steffy che lei e Ridge si sono baciati a Monte Carlo, ed entrambi non riescono a smettere di pensare a quel momento. Steffy è convinta che sua madre dovrebbe lottare per riconquistare Ridge. Thomas chiede a Hope e Liam l’affidamento esclusivo di Douglas e Brooke si oppone a questa proposta. Il detective Sanchez convoca i Forrester per comunicare loro che Sheila è morta, apparentemente sbranata da un orso.

Deacon passa la notte con una misteriosa donna conosciuta al bar. Steffy ritiene che i suoi genitori dovrebbero tornare insieme, esattamente come Thomas deve combattere per riavere Douglas. Invece, Hope è preoccupata per il matrimonio di Brooke, anche se quest’ultima tende a minimizzare il bacio tra Ridge e Taylor.











© RIPRODUZIONE RISERVATA