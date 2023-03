Beautiful/ Anticipazioni 22 marzo: Taylor, visita a sorpresa di Sheila

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 22 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 22 marzo ci svelano che Hope vede sua madre giù di morale e le chiede cosa le sia successo; teme che Ridge l’abbia ferita, dicendo qualcosa che non doveva. Brooke la assicura che non c’è niente che non va, anzi. Suo marito è stato molto comprensivo con lei. La conversazione torna a spostarsi su Deacon e su come ormai Ridge dovrebbe aver accettato la situazione.

Abdel Latif, migrante morto in ospedale a Roma/ Quattro indagati, medici e infermieri

Intanto, Taylor è sorpresa di ricevere una visita da Sheila. La Carter la ringrazia, ancora una volta, per averle dato una seconda possibilità – qualcosa che la sua nemesi, Brooke, non permetterebbe mai. Taylor avverte del risentimento nelle sue parole. A Sheila non piace che il duro lavoro che ha fatto su se stessa venga completamente ignorata. Sta cercando di scusarsi ed esclama che Brooke semplicemente non lo accetterà. Sheila chiede del capodanno di Taylor e cerca di scoprire se Ridge è tornato ad Brooke entro mezzanotte. Quando riceve una risposta negativa, la diabolica donna ride tra sé, immaginando che questo deve aver messo un freno alla serata della sua nemesi.

Morte Grazia Prisco/ L'ultimo ad averla vista in vita "Non era lucida quel giorno..."

Beautiful, anticipazioni puntata 22 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, Ridge mette in dubbio la decisione di Taylor di aver invitato Sheila a Natale. Steffy e Thomas spiegano il ragionamento della madre, ma lo stilista è comunque preoccupato per le conseguenze e ritiene che non bisognerebbe concedere a Sheila il beneficio del dubbio. Steffy, seppur contrariata all’idea che quella donna fosse in casa sua, dichiara di fidarsi di sua madre e del lavoro che sta cercando di fare.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, arriva il Capodanno. Brooke lo festeggia con Hope, Liam, Deacon e i bambini, mentre aspetta che Ridge ritorni da un galà di lavoro. Rimasti soli, Brooke e Deacon finiscono per bere troppo – e la Logan crede che la bottiglia di champagne ordinata sia analcolica, quando non lo è dato che Sheila l’aveva mescolata con una alcolica per farla ubriacare – e ciò porta loro a baciarsi. Il piccolo Douglas è l’unico ad assistere alla scena. Carter, invece, scopre che Zende vorrebbe chiedere a Paris di sposarlo e chiama la ragazza per avvertirla; per ringraziarlo, Paris bacia l’amico avvocato.

Omicidio Francesco Pio Maimone/ L'amico Carlo “Morto fra le mie braccia, sangue...”

A Capodanno, Ridge torna a casa e Brooke ha i sensi di colpa poiché non riesce a ricordare nulla della notte passata e cosa l’abbia spinta a bere così tanto. Sheila, invece, capisce che tra Brooke e Deacon è successo qualcosa. Paris e Carter si confrontano sul bacio dato a Capodanno. La ragazza non riesce a credere al fatto che Zende stava per chiederle di sposarla quando lei non è pronta a impegnarsi seriamente. Infine, Brooke chiede a Deacon di mantenere il segreto sul loro bacio: nessuno deve saperlo, e lei sa di doverne parlare prima con Ridge.











© RIPRODUZIONE RISERVATA