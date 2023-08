Beautiful/ Anticipazioni 23 agosto 2023: Eric è ancora sfuggente con Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 23 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 23 agosto ci svelano che Quinn riempie Eric di complimenti e lo ringrazia per averla riaccolta nella sua vita. Il Forrester, però, ha la mente altrove; è consapevole che la sua lealtà non è del tutto sincera. Nel frattempo, le Logan commentano la vita sentimentale di Eric. Donna concorda goffamente sul fatto che lo stilista sia un uomo straordinario e Quinn sia fortunata ad averlo come suo marito. Hope vuole che sua zia trovi una persona che la ami allo stesso modo per tutta la vita. Katie sa che Eric è l’amore della vita di Donna, ma sfortunatamente lui è sposato con la Fuller.

In ufficio, Carter spiega a Ridge che Paris e Zende si sono lasciati, perciò lui e la figlia di Grace hanno deciso di iniziare a frequentarsi. Lo stilista percepisce che l’avvocato non è sincero, quindi gli chiede cosa stia succedendo nella sua vita e perché abbia l’urgenza di volersi impegnare con qualcuno. Intanto, Quinn sa che Eric è stressato per Steffy e i bambini, ma non ne parla mai; se ne va semplicemente al centro benessere. La donna gli chiede di non escluderla dalla sua vita, e in quel momento arriva Hope che ascolta la fine della loro conversazione.

Beautiful, anticipazioni puntata 23 agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope interrompe la conversazione tra Quinn ed Eric avvertendo entrambi degli ultimi aggiornamenti sulla prossima collezione. Lo stilista è abbastanza sfuggente, e dice alle due che ora ha un appuntamento al club al quale non può arrivare in ritardo, però scriverà a sua moglie non appena potrà. Rimaste sole, Hope chiede a Quinn se va tutto bene e in quel momento arriva Carter, in cerca di Eric. Intanto, Li continua a nascondere Finn e a pregarlo di risvegliarsi dal coma…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, nonostante Carter le abbia confessato di provare ancora dei sentimenti per lei, Quinn è decisa a concentrarsi sul suo matrimonio: per questo motivo, l’avvocato ritiene sia giusto per lui tornare da Paris, nel tentativo di non pensare a Quinn. Quest’ultima, però, continua a pensare che sia una cattiva idea. Grace, invece, tanta di convincere Zende a riconquistare sua figlia poiché non ritiene Carter un buon partito. Brooke bandisce Deacon da casa sua: se vuole avere un rapporto con Hope, potrà farlo fuori da villa Forrester. Solo così può sperare di riavere Ridge a casa.

Li fa visita a Sheila in prigione e tra le due comincia un’accesa conversazione su Finn, interrotta solo dalla guardia carceraria, una vecchia conoscenza della Carter… Grace accusa Carter di molestare Paris sul lavoro, e Ridge decide di confrontarsi con l’amico per capire cosa sta succedendo. Quinn vuole essere una moglie leale con Eric, mentre le Logan commentano la vita amorosa di quest’ultimo.











