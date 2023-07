Beautiful/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Finn mostra primi segnali di vita!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 31 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 31 luglio ci svelano che Taylor pensa che sua figlia dovrebbe seriamente pensare di andarsene fuori città per un po’ con i suoi bambini per distaccarsi da quanto accaduto negli ultimi tempi. Steffy, però, non riesce a trovare la forza per affrontare il lutto: il ricordo di Finn è ancora vivo nella sua memoria. Inoltre si rammarica poiché non è riuscita a dire addio a suo marito come avrebbe voluto. Steffy odierà Sheila per il resto della sua vita. Hayes crescerà senza un padre. Finn è morto. Ridge la abbraccia e le ricorda che non dovranno più preoccuparsi per Sheila Carter poiché la donna passerà il resto della sua vita in prigione.

Beautiful/ Anticipazioni 28 luglio 2023: Steffy, il dolore per Finn è ancora grande

Incoraggiata ancora una volta dai genitori, Steffy pondera la decisione di andarsene lontana da Los Angeles per un po’, nella speranza di allontanare da lei ogni ricordo del marito defunto. In quello stesso istante, Finn, ancora incosciente sul letto di Li, mostra i primi segnali di vita: il medico muove lentamente le palpebre degli occhi.

Beautiful/ Anticipazioni 27 luglio 2023: Brooke e Taylor litigano per Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata 31 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Quinn non accetta la decisione impulsiva di Carter di voler tornare da Paris solo perché pensa che in questo modo non penserà più a lei. La Fuller è preoccupata per l’avvocato che, così facendo, si butterà in una relazione con una donna che non ama. Carter sostiene che può farcela; col tempo potrebbe innamorarsi di Paris. E’ stanco di fare lo scapolo e di vedere gli altri sposarsi e costruire una famiglia. La moglie di Eric lo sostiene, ed è convinta che sarà un ottimo marito. Se davvero ama Paris, allora deve essere sincero con se stesso e poi con lei: la ragazza è davvero quello giusta? Carter sospira e guarda Quinn: entrambi conoscono molto bene la risposta a questa domanda.

Beautiful/ Anticipazioni 26 luglio 2023: Steffy, qualcosa non va in Li: cosa le nasconde?

A casa sua, Steffy sta facendo le valigie. Alla fine ha accettato il consiglio dei suoi genitori e si è decisa a partire per un po’ insieme ai piccolo Hayes e Kelly. La lontananza la aiuterà a superare il dolore per la morte di Finn. In quel momento arriva anche sua madre che, vedendola osservare con malinconia e tristezza le foto col marito, le chiede se ha qualche ripensamento. Steffy non ha cambiato idea, solo non vuole dimenticarsi di Finn. Arriva anche Ridge che abbraccia sua figlia incoraggiandola; andrà tutto bene.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke e Taylor decidono di mettere da parte le loro tensioni dopo la tragedia che ha colpito Steffy. Mentre Liam continua a passare del tempo a casa dell’ex moglie per supportarla dopo la perdita del marito, scopriamo che Finn non è morto, ma è in fase di incoscienza: Li lo ha salvato e ha deciso di prendersi cura di lui, nella speranza che un giorno possa risvegliarsi. Nessuno sa che Finn è ancora vivo. Steffy vorrebbe organizzare una veglia funebre per il marito, ma Li appare fin da subito incerta e rifiuta qualunque proposta, lasciando la nuora a chiedersi il motivo di tale reazione.

Brooke spera di avere l’aiuto di Eric nel riconquistare Ridge, e ciò provoca indignazione in Taylor. Le due donne hanno uno scontro verbale. Paris è decisa a stare con Carter, ma lui continua a pensare ancora a Quinn. L’avvocato arriva a pensare di tornare con la ragazza per smettere di pensare alla Fuller, però lei si oppone poiché crede che lui non la ami davvero. Ridge e Taylor consigliano a Steffy di andare via per un po’ per non pensare al dolore della morte di Finn.











© RIPRODUZIONE RISERVATA