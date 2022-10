Belen Rodriguez, lo sfogo: “Ho sofferto tanto…”/ “Si parlava solo del mio corpo”

Belen Rodriguez: “Sognavo di condurre le Iene sin da quando ero piccola, mi sono proposta io e ho insistito fino a quando non mi hanno detto sì”

Belen Rodriguez sta vivendo una vero e proprio periodo di rinascita e di questo ha voluto parlare con una lunga intervista per il settimanale DipiùTv. La bella showgirl argentina finalmente, dopo anni in cui si è sentita giudicata unicamente per il proprio corpo, o per i fidanzati del momento, si sente apprezzata per la sua testa e per il suo buon lavoro a Le Iene e Tu Si Que Vales: “Sto vivendo un periodo molto bello della mia vita, una rinascita. Per anni mi sono sentita frustrata, debole, giudicata solo per il mio aspetto fisico. Oggi invece mi sento libera di mettere in mostra chi sono davvero: una donna innamorata e serena, la madre felice di due bambini splendidi, ma anche una conduttrice che adora il proprio lavoro e si impegna al massimo per realizzare i proprio sogni”, ha detto.

A rendere fiera Belen Rodriguez è, in particolare, la conduzione di Le Iene, un sogno che nutriva sin da piccola: “Non tutti sanno che le Iene è un programma nato in Argentina. Lo vedevo in TV da ragazzina e, già allora, sognavo di condurlo un giorno. Un sogno che è continuato quando sono arrivata in Italia, per anni ho desiderato che Davide Parenti, il “papà” della trasmissione, mi chiamasse. Ma non è mai successo. Perciò, alla fine, mi sono proposta io. E ho insistito fino a quando non mi hanno detto sì”. Belen, inoltre, quest’anno con le Iene ha accettato una nuova sfida che la vede vestire panni del tutto inediti…

Belen Rodriguez e la nuova sfida alle Iene: “Non sarò solo conduttrice ma anche inviata speciale, nella prima puntata affronto il tema della dismorfofobia…”

Anno molto speciale attende Belen Rodriguez che si metterà in gioco in tutto e per tutto, con Le Iene infatti vestirà panni inediti: non sarà solo conduttrice del programma su Italia 1 ma anche una vera e propria inviata speciale. “Ci ho pensato a lungo, ne ho discusso per mesi con Parenti e gli altri autori e alla fine ho deciso di buttarmi, di mettermi in gioco a una condizione, farò servizi in cui si affrontano tematiche che sento davvero mie e su cui possa dare un mio contributo”, ha detto. La prima puntata infatti la showgirl argentina affronterà la tematica della dismorfofobia, un disturbo mentale che porta le persone a non accettare una parte del proprio corpo e vederla “anormale” anche se non lo è, tematica che non le è nuova perché anche lei, in passato, ha avuto problemi con il proprio corpo…

“Per molto tempo si è parlato solo del mio corpo o dei miei fidanzati, veri o presunti. E ho dovuto subire tanti preconcetti, lottare contro pregiudizi, combattere per mettere in luce anche altri lati di me. A volte avrei voluto gridare, urlare, che non ero solo un bel corpo, una bella faccia. Ho sofferto. Tanto. E andare avanti non è sempre molto semplice. Non mi sentivo appagata, non ero felce. Ora, però, sento che le cose stanno cambiano”, ha detto. Noi non possiamo che augurarle un grande in bocca al lupo per la nuova sfida che la attende.











