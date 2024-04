Belen Rodriguez su ospitata saltata a Stasera c’è Cattelan: “Non mi hanno permesso di venire”/ La sua verità

Belen Rodriguez rompe il silenzio sull’ospitata saltata a Stasera c’è Cattelan: “Mi è dispiaciuto, non è dipeso da me”

Lo scorso settembre Belen Rodriguez era stata annunciata come ospite della prima puntata di Stasera C’è Cattelan, ma a pochi giorni della messa in onda aveva dato forfait per motivi di salute. In quell’occasione il conduttore Alessandro Cattelan non l’aveva presa benissimo e durante la diretta con un monologo aveva lanciato una serie di frecciatine alla showgirl argentina facendo allusioni al fatto che in realtà stesse bene e andasse in giro per locali.

Tutto cambia però ed adesso Alessandro Cattelan ce l’ha fatta, perché è riuscito ad avere Belen Rodriguez ospite dell’ultima puntata del suo show di Rai Due. Ovviamente l’intervista non poteva non iniziare con dei chiarimenti sul forfait dei mesi scorsi e l’ex conduttrice de Le Iene si è giustificata dichiarando che l’ospitata saltata non è dipesa da lei. “Non me lo hanno permesso, io ero molto dispiaciuta perché sono sempre stata una tua grandissima fan” ha confessato Belen Rodriguez.

Perché è saltata l’ospitata di Belen Rodriguez a Stasera c’è Cattelan: “Motivi di esclusiva”

L’ospitata di settembre di Belen Rodriguez a Stasera c’è Cattelan è saltata a causa di motivi contrattuali. Alessandro Cattelan, infatti, dopo la dichiarazione della showgirl ha aggiunto che in quel periodo era impegnata con un’altra rete e a volte, non sempre, capita che ci siano dei problemi di esclusiva. Chiarito l’intoppo i due si sono abbracciati ed ha avuto inizio l’intervista. Dove Belen ha parlato dei tradimenti di Stefano De Martino e del matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, si sposeranno il 30 giugno 2024 dopo sette anni d’amore. Che consiglio ha dato la showgirl argentina alla sorella minore? “Di non farlo” ha risposto ironica Belen salvo poi aggiungere facendosi seria di essere molto felice per i futuri sposi e di credere nel loro amore nonostante le statistiche rivelino che i divorzi, statisticamente parlando, sono molto di più dei matrimonio.











