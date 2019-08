Benji Mascolo: “Mi sento una mer*a, cambio vita”/”Bevo margarita da 28 euro, altri..”

E’ un Benji Mascolo in vena di riflessioni amare quello che parla a cuore aperto ai suoi tanti followers su Instagram. Sono gli incendi in Amazzonia a scatenare quello che sembra essere a tutti gli effetti uno sfogo del cantante:”Cerco di godermi due settimane di vacanza, mentre il mio cervello non vuole saperne di spegnersi e continua ad essere ossessionato dal lavoro. Non oso lamentarmi ovviamente, c’è tanta gente che lavora duro come me, ma a differenza mia purtroppo non può permettersi di andare al mare, quindi mi bacio i gomiti e continuo a ripetermi che sono un ragazzo fortunato. Bevo Margarita da 28 euro che fanno schifo (criminali andreste arrestati per questo) mentre l’Amazzonia sta bruciando alla velocità di 3 campi da calcio al minuto“. Benji fa i conti con il sentimento dell’impotenza, dell’impossibilità di cambiare la situazione:”Mi sento in colpa e voglio fare qualche stories, ma in verità so che serve a un cazzo di niente, mi sento un ipocrita e pure colpevole per essere in spiaggia a bere cocktail schifosi a prezzi imbarazzanti mentre il mondo declina verso la distruzione totale“.

BENJI MASCOLO:”CAMBIO DI ROTTA NELLA MIA VITA”

Le parole di Benji Mascolo colpiscono come un pugno nello stomaco: sono la prova che c’è dell’altro, oltre l’apparenza che spesso oscura tutto il resto. Il componente del duo “Benji&Fede” ammette:”Con 28 euro di un margarita ci vive una famiglia un anno intero in certi paesi del mondo. È giusto che io mi senta una merda in questo momento. Intanto Instagram premia di “mi piace” la mia foto colorata senza maglia che spesso mi vedete caricare, e molti dei giovani e giovanissimi che la vedono pensano sia questo l’obiettivo da raggiungere nella vita. Bella vita, bella ragazza, bell’orologio, belle vacanze. Tutte cazzate. E un bel vaffanculo pure penso di meritarmelo ogni tanto“. Poi la conclusione, con una promessa:”Ho promesso a me stesso di provare a godermi questi ultimi giorni di relax, ma in verità non vedo l’ora di tornare e fare un cambio di rotta su molte cose della mia vita. Per fortuna la mia ragazza è qui e questa è l’unica vera gioia che mi tengo stretta. Comunque questa cosa dell’Amazzonia non mi fa dormire la notte. Ciao“.





