Bernardeschi via dalla Juventus?/ Calciomercato, niente rinnovo: offerta al ribasso

La chiamano “operazione tabula rasa”, un tempo si sarebbe usato il termine rivoluzione. Di fatto, per Federico Bernardeschi la sostanza non cambia: deve fare le valigie. A fine stagione lascerà la Juventus, come Paulo Dybala. La società bianconera ha deciso di non rinnovare il contratto dell’ex Fiorentina, proprio come deciso per l’attaccante argentino. L’intenzione della Juventus era quella di rinnovare i contratti in scadenza al ribasso. Con Dybala si è arrivati alla rottura, con Bernardeschi si va verso lo stesso epilogo, anche perché la sua esperienza non è stata fortunata. Diversi infortuni, scarsa continuità di rendimento, una collocazione tattica assente e pochi gol.

Non è stato, quindi, trovato l’accordo per il prolungamento e non è stato fissato alcun incontro per trovare una soluzione. Quindi, alla scadenza del contratto, giugno 2022, Bernardeschi sarà libero di firmare con qualsiasi club nella prossima finestra di calciomercato. Una decisione di per sé clamorosa, considerando che è stato acquistato per 40 milioni di euro, mentre ora va via a parametro zero. Così può diventare un affare per molti club, non solo in Italia.

BERNARDESCHIA VERSO L’ADDIO ALLA JUVENTUS

Se Tuttosport non esclude contatti oggi con Federico Pastorello, l’agente di Federico Bernardeschi, spiegando che alla fine il giocatore potrebbe decidere di accettare un ingaggio più basso pur di restare alla Juventus, visto che c’è il desiderio di non andare via, La Stampa invece sostiene che non sia disposto ad accettare una proposta al ribasso dal club bianconero. La differenza non è irrilevante. L’esterno classe 1994 percepisce 4 milioni di euro a stagione attualmente, mentre la Juventus gli ha proposto di restare per 2,5 milioni di euro.

Sondato a gennaio dall’Inter, negli ultimi giorni per lui è spuntata la pista Lazio, altro club che però non sarebbe affatto disposto a pagare 4 milioni di euro di ingaggio per averlo. Attenzione allora al Milan, che nella prossima finestra di calciomercato dovrà discutere col Real Madrid del riscatto di Brahim Diaz. Dunque, Federico Bernardeschi potrebbe rappresentare un’alternativa…











