Bollettino coronavirus Ministero Salute 5 novembre/ +30k casi, curva stabilizzata?

E’ giovedì 5 novembre, e come da copione, fra le ore 17:00 e le 18:00, verrà emesso il nuovo bollettino coronavirus Ministero Salute. Si tratterà dell’ultima comunicazione prima dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm, che è slittato ufficialmente a domani venerdì 6 novembre, e che dividerà l’Italia in tre diverse zone a seconda della gravità della situazione. In attesa dei nuovi numeri, andiamo a rivedere velocemente il bollettino coronavirus Ministero Salute di ieri, dove i numeri sono tornati a salire rispetto a 24 ore prima, ma senza per ora toccare le cifre della scorsa settimana. “Su 211.831 tamponi eseguiti – le parole di Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, durante apposita conferenza stampa – abbiamo oggi 30.550 test positivi” con “oscillazioni quotidiane che non dobbiamo considerare nemmeno nel numero di decessi che oggi sono 352″. Martedì 3 novembre i nuovi casi erano stati 28.244 con 353 decessi su 182.287 test processati. Il numero di vittime da quando è scoppiata l’emergenza è così salito a quota 39.674, mentre, per quanto riguarda i dimessi, ieri sono stati 5.103 per un computo aggiornato dal 21 febbraio pari a 307.378.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, REZZA: “IN T.I. SITUAZIONE DI NON CRITICITÀ”

“Nelle ultime 3 settimane il trend è in aumento – ha proseguito Rezza analizzando il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri – anche se negli ultimi giorni vediamo una certa stabilizzazione. Il numero dei positivi sul numero dei tamponi supera il 10%, un segnale non del tutto positivo”. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, Rezza ha spiegato che non vi è una vera e propria “criticità poiché il numeri dei posti in terapia intensiva è aumentato”. Nella giornata di ieri sono stati registrati 67 nuovi pazienti nei reparti di rianimazione (totale 2.292) degli ospedali italiani, e più di mille negli altri reparti. “Ci auguriamo – ha aggiunto ancora il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute – di vedere qualche segnale positivo nelle prossime 2 settimane, ma naturalmente molto dipenderà anche dai comportamenti di ciascuno di noi, oltre che dalla capacità di resilienza del sistema”. La Lombardia è stata ancora una volta la regione con più casi, ben 7.800, seguita dalla Campania con più di 4mila infetti, con il Piemonte a quota 3.577.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 NOVEMBRE





