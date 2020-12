Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 dicembre/ Rapporto test-positivi al 9.9%

Quello di ieri è stato il primo “vero” bollettino settimanale del ministero della salute riguardante l’epidemia di coronavirus in Italia. Visto che il lunedì i dati sono tipicamente in ribasso a causa dei pochi tamponi processati la domenica, i numeri del martedì sono senza dubbio più significativi per comprendere l’evoluzione della curva epidemiologica. Nel dettaglio sono stati 14.842 i nuovi contagi scoperti su 149.232 tamponi processati, con la percentuale riguardante il rapporto fra test e casi che è tornata a scendere passando dal 12.3% del lunedì al 9.9% di ieri. Purtroppo resta ancora alto il numero delle vittime, ieri 634, con il totale che ha sfondato quota 61mila, precisamente 61.240 dallo scorso 21 febbraio. Al momento troviamo 737.525 persone positive in Italia, dato in calo di 11.294 unità, questo grazie anche al numero di dimessi/guariti che nelle scorse 24 ore è stato pari a 25.497 (totale da inizio pandemia 958.629). Continua il calo dei posti letto occupati, con 37 pazienti in meno in terapia intensiva (totale 3.345), e 443 negli altri reparti (30.081 l’aggiornamento).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, TENDENZA POSITIVA IN LOMBARDIA

A livello regionale si conferma la tendenza positiva della Lombardia, che grazie alle misure restrittive ha visto i numeri della pandemia migliorarsi di giorno in giorno. Ieri è stata la seconda regione con più infetti (1.656), dietro al Veneto, sempre in testa a quota 3.145. Terzo posto per l’Emilia Romagna (1.624), quindi Lazio e Campania. In generale “c’è una tendenza a una lieve diminuzione – sono le parole di Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, riportate ieri dal quotidiano Repubblica – ma non particolarmente veloce o accentuata. Bisogna continuare con le misure decise, ci vuole nulla a invertire la direzione”. Rezza si è espresso anche sull’inizio della campagna di vaccinazione anti covid in Gran Bretagna parlando di “fatto storico” e aggiunendo che anche “l’Italia è pronta”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE DI IERI, 8 DICEMBRE





