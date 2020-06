Bollettino coronavirus Protezione Civile/ Dati 2 giugno: contagi dimezzati

Pubblicità

Buone novelle dal bollettino coronavirus della Protezione Civile di ieri: in calo vittime e contagiati, così come ricoverati e attualmente positivi. Appuntamento attorno alle ore 18.00 per i dati aggiornati a oggi, martedì 2 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +178 casi positivi: il dato più basso dal 26 febbraio 2020. Il bilancio totale è di 233.197 contagiati. +60 morti, 15 vittime in meno rispetto a domenica: conto totale salito a 33.475 decessi. Altri dati confortanti dagli attualmente positivi (-708) e dai pazienti guariti/dimessi (+848), mentre continuano a diminuire i ricoverati: -11 in terapia intensiva e -288 negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio degli attualmente positivi per Regione: 20.861 in Lombardia (-135), 5.062 in Piemonte (-99), 3.068 in Emilia-Romagna (-95), 1.468 in Veneto (-32), 1.082 in Toscana (-29), 611 in Liguria (-58), 2.894 nel Lazio (-89), 1.327 nelle Marche (-11), 939 in Campania (-41), 1.155 in Puglia (-22), 293 nella Provincia autonoma di Trento (-11), 967 in Sicilia (-19), 266 in Friuli Venezia Giulia (-12), 744 in Abruzzo (-9), 123 nella Provincia autonoma di Bolzano (-4), 31 in Umbria (+0), 161 in Sardegna (-24), 17 in Valle d’Aosta (+2), 135 in Calabria (-9), 135 in Molise (-10), 28 in Basilicata (-1).

Pubblicità

BOLLETTINO CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE: LE ULTIME NOTIZIE

Ieri non sono state annotate vittime in nove Regioni – Veneto, Marche, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata – mentre Marche,Sicilia, Umbria, Molise, Calabria e Basilicata non hanno registrato nuovi contagiati. Ricordiamo che i tamponi per il coronavirus finora effettuati sono 3.910.133 – +31.394 rispetto a domenica – mentre i casi testati sono finora 2.451.674. Da registrare il monito dell’Accademia dei Lincei, che ha parlato di «dati estremamente scarsi» a proposito dei numeri resi pubblici dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Protezione Civile.

Massima attenzione in Italia per la riapertura dei confini regionali in programma domani, ma il mondo scientifico si interroga sulla “perdita di forza” del coronavirus, tema che ha acceso vibranti polemiche in seguito alle parole di Zangrillo. Intervenuto a Mattino 5, il virologo Matteo Bassetti ha spiegato: «Prima era una tigre assassina che ci ha sopraffatti, oggi è un gatto selvatico addomesticato. Le persone che arrivano nei nostri pronto soccorso, nei nostri reparti non sono più le stesse. La malattia oggi è diversa».

BOLLETTINO CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE: I DATI DELL’1 GIUGNO

Pubblicità





© RIPRODUZIONE RISERVATA