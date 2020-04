Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 19 aprile

Pubblicità

«Lombardia come Wuhan», così spiegava ieri il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala nella conferenza stampa sul bollettino aggiornato prima del 19 aprile: oggi è domenica e come sempre attorno alle ore 17-18 giungeranno i nuovi dati per informare tutti i cittadini lombardi e non della diffusione “rallentata” del coronavirus ormai identificata da qualche giorno. 11.818 tamponi effettuati ieri hanno registrato 1.246 casi positivi (totale 65.381), mentre i decessi salgono di 199 persone portando il conteggio totale dall’inizio pandemia in Lombardia a 12.050. Il bollettino di ieri vede poi +1629 dimessi e un vistoso e positivo calo dei ricoveri in terapia intensiva (-24) e in tutti gli altri reparti Covid-19 (-585). Il problema delle vittime fa dire a Gallera, Fontana e Sala che «siamo ancora in emergenza e che ancora nella fase 2 i comportamenti saranno di fondamentale importanza» anche la situazione del bollettino Lombardia che dovrebbe fotografarsi anche oggi è comunque in un trend di discesa di tutte le voci centrali dell’aggiornamento epidemiologico.

BOLLETTINO LOMBARDIA, LO “SCONTRO” CON ARCURI

«Ieri sera il bollettino della Lombardia ci ha detto che sono 22.745 le vittime, un numero impressionante e per me è un dolore doverlo ricordare. Tra l’11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 a Milano persero la vita 2mila civili in 5 anni, per il coronavirus in Lombardia ci hanno lasciato 11.851 persone, 5 volte di più in soli due mesi», con queste parole riferite ieri da Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza coronavirus nella conferenza stampa delle ore 12. Nel parlare di fase 2 ha dunque individuato nella Lombardia un punto ancora “debole” (non “smentendo” così anche l’intera bufera creatasi nelle ultime settimane sulla gestione del coronavirus da parte della Regione di Fontana e Gallera) e da tenere in netta attenzione prima di valutare ipotesi di riaperture: indirettamente Sala nella conferenza stampa del pomeriggio ha risposto, pur evitando uno scontro diretto con il membro nominato dal Governo.

«Noi vogliamo farci trovare pronti e per fare questo abbiamo riunito la nostra comunità scientifica, la nostra comunità economica, le parti sindacali e anche la politica, al tavolo erano presenti i capigruppo dei partiti del Consiglio Regionale. Vogliamo preparare le azioni che servono per riprendere gradualmente una normalità diversa, ma in totale sicurezza», ha spiegato il vice Governatore. Sempre ricordando l’esperienza di Wuhan che è capitata similmente in Lombardia, Sala ha concluso ieri nel bollettino «E’ stato difficile nei primi momenti averne per tutti ed era impossibile ma con lo sforzo fatto riusciremo ad arrivare a breve all’obiettivo, anche perché nella fase 2 questi dispositivi saranno assolutamente necessari».



