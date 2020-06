Bollettino Protezione Civile 23 giugno/ Dati coronavirus: seconda ondata ci sarà?

Complice anche la buona giornata della Lombardia, l’ultimo bollettino disponibile della Protezione Civile mostra dati incoraggianti per il prosieguo della fase 2: +24 morti (di cui “solo” 3 lombardia) in 24 ore, con 218 nuovi contagi (238.710 da inizio pandemia il totale dei contagi)) e anche -335 malati “attivi”, con dato totale che scende fino a 20.637. La pandemia c’è ancora e i timori per una seconda ondata restano intatti, ma di certo avere 16 Regioni senza decessi e ben 7 senza nuovi contagi (Basilicata, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Trentino) è un bel da fare rispetto ai picchi evidenziati a inizio pandemia. Fronte ospedali, si segnala il 10% di calo sia nelle terapie intensive che nei ricoverati con sintomi, con i posti in rianimazione che passano da 148 a 127 (in calo del 14,19%) mentre i ricoverati con sintomi in calo da 2314 a 2038 (-11,93%).

Da ultimo, 28.972 tamponi con 218 casi accertati, il rapporto tamponi/casi 0,75, con i guariti che salgono a 183.426 unità (+533 da ieri). Sul fronte contagio regionale, le persone attualmente ancora malate sono 13.638 in Lombardia, 1970 in Piemonte, 1.154 in Emilia-Romagna, 585 in Veneto, 360 in Toscana, 250 in Liguria, 945 nel Lazio, 505 nelle Marche, 133 in Campania, 218 in Puglia, 53 nella Provincia autonoma di Trento, 72 in Friuli Venezia Giulia, 394 in Abruzzo, 141 in Sicilia, 89 nella Provincia autonoma di Bolzano, 13 in Umbria, 28 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 33 in Calabria, 43 in Molise e 8 in Basilicata.

SECONDA ONDATA CORONAVIRUS, CI SARÀ?

Al netto dei timori e dei contrasti tra esperti sul prosieguo della pandemia da coronavirus nei prossimi mesi, sono principalmente tre le voci autorevole oggi intervenute sulla questione in attesa del nuovo bollettino della Protezione Civile in arrivo dopo le ore 18. In primis, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri raggiunto dall’Agenzia Vista ha spiegato che la seconda ondata, possibile, non avrà probabilmente lo stesso impatto della prima. «Bisogna fare più attenzione alla socialità che tornerà. Al momento un po’ di cautela va mantenuta, anche se penso che la seconda ondata non avrà lo stesso impatto della prima. Affidiamoci ai dati di fatto, il virus circola poco grazie a quel che stiamo facendo», spiega il n.1 della Sanità nazionale.

Secondo il virologo Pier Luigi Lopalco se ci sarà un nuovo pericolo di Covid-19 nei prossimi mesi avverrà con un inizio molto graduale in estate: «Circolerà in maniera molto leggera, a bassa intensità, grazie anche al fatto che si sta all’aperto. Ma in autunno e inverno occorrerà alzare ancora di più la guardia, perché in quel momento la circolazione tende ad aumentare e potrebbe passare a una fase a intensità maggiore. In più, c’è il problema dell’arrivo dell’influenza. Oltre al fatto che le condizioni climatiche ne facilitano la circolazione».

Da ultimo, il virologo consigliere della Regione Veneto Andrea Crisanti è più pessimista: intervistato dal Fatto Quotidiano spiega «Non possiamo aspettarci che il Sars-Cov-2 sparisca come la Sars, nel giro di un’estate, perché ci sono milioni di contagiati in tutti e cinque i continenti. […] È soltanto diventato meno probabile infettarsi in Italia in questo preciso momento, per l’effetto positivo del lockdown, delle mascherine e della distanza. E del caldo secco». Dunque bisogna aspettarsi, secondo Crisanti, un autunno italiano «come i mattatoi tedeschi adesso, dove il virus anche ora sta facendo danni seri. Ci serva da lezione perché è quello che potrebbe succedere anche da noi in autunno e inverno».



