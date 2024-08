Il Governo sta promuovendo un nuovo bonus bebè 2024 da destinare ai neogenitori che sono in difficoltà economiche purché rispettino determinate condizioni. L’obiettivo è quello di promuovere e incentivare la natalità nel nostro Bel Paese (dato che i risultati al momento sono insoddisfacenti).

Le prospettive demografiche attualmente sono deludenti. I welfare non sono sufficienti e il Governo sta pensando ad una nuova agevolazione per i neogenitori che soddisfano i requisiti. Per loro l’incentivo economico potrebbe arrivare fino ad un massimo di 11.045€.

Bonus bebè 2024: come ottenerlo per i nuovi nati

I bonus bebè 2024 sono delle misure che vengono previste dallo Stato italiano a patto che i genitori soddisfino tutti i requisiti. Non si tratta di un’unica soluzione bensì di una serie di agevolazioni fiscali che potrebbero essere cumulabili tra loro.

In particolar modo parliamo delle seguenti agevolazioni:

Bonus asilo nido; Bonus maternità; Assegno unico (con maggiorazioni entro il primo anno di vita);

Nessun bonus esclude l’altro, dunque potenzialmente sono tutti cumulabili. La massima cifra raggiungibile è di 11.045€ a patto che – come ribadito – tutte le agevolazioni potranno essere accumulate.

L’impatto ISEE

Come per qualunque agevolazione o bonus, anche in questo caso ciò che impatta maggiormente è l’ISEE. I neogenitori possono percepire un contributo economico più alto a patto che la dichiarazione dei redditi non sia eccessivamente alta (dipende chiaramente il requisito richiesto per ciascuna misura).

Rispetto alle agevolazioni sopra indicate, una delle ultime e ancora in vigore è il bonus per il latte artificiale. La misura è destinata alle neomamme che per problemi patologici sono costrette a dover acquistare il latte artificiale senza poter allattare.

In questo caso l’ISEE massimo consentito è stato esteso a 30 mila euro e il contributo economico può arrivare a 400 euro.

Infine non vanno tralasciati gli altri bonus bebè 2024 che si andranno a cumulare – previa maturazione dei requisiti – fino a poco più di 11 mila euro.