Bonus TV 2024/ Come ottenere il nuovo decoder gratuitamente (ultime notizie 16 luglio)

A partire da fine agosto 2024 (precisamente dal giorno 28) i canali RAI verranno risintonizzati come previsto dal nuovo standard europeo DVB-T2: per far sì che questi canali possano essere visti c’è però una novità importante: occorre essere in possesso di un nuovo decoder. Alcune persone possono approfittare del bonus TV 2024 per poter evitare problemi durante lo switch televisivo.

Come sfruttare il bonus TV 2024 per non perdere i canali

La televisione è un bene che soprattutto in età avanzata diventa “una compagnia”. Grazie al bonus TV 2024 è possibile ottenere – direttamente a domicilio – un decoder di nuova generazione in grado di riuscire a prendere i canali secondo il nuovo sistema DVB-T2.

Il decoder però non deve avere un valore oltre 30 euro e i cittadini che lo richiedono devono soddisfare alcuni requisiti:

Un’età pari ad almeno 70 anni; Reddito di pensione massimo pari a 20 mila euro annui; Intestatari del canone RAI; Residenza in Italia.

Se si soddisfano queste condizioni è possibile procedere con la richiesta del bonus TV 2024 seguendo uno tra i passaggi in elenco:

In loco presso un ufficio postale nelle proprie vicinanze;

Telematicamente tramite il sito ufficiale del Ministero ;

; Chiamando il numero verde 800.776.883 e fissando un appuntamento per farsi consegnare il dispositivo (da lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00).

Compatibilità con la TV

Esiste una soluzione che ci permette di sapere se l’attuale televisore è compatibile con il prossimo aggiornamento. Per farlo è sufficiente andare sul canale 558 ed entro il 28 agosto assicurarsi che Rai Sport HD test HEVC venga trasmesso.

Se il canale è visibile allora la TV è compatibile con il prossimo aggiornamento. Oppure dal 28 agosto in poi andando sul canale 100 è possibile sintonizzarti con il test “HEVC Main10@L5.1” come ulteriore verifica sulla compatibilità.











