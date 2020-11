BORSA ITALIANA OGGI/ Per Piazza Affari giornata di trimestrali (11 novembre 2020)

PER PIAZZA AFFARI GIORNATA DI TRIMESTRALI

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in agenda oggi. Alle 14:00 Christine Lagarde terrà un discorso introduttivo all’Ecb Forum on central banking. Alle 16:30 dagli Stati Uniti arriverà il dato settimanale sulle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bund a trent’anni. A Piazza Affari si attendono, tra le altre le trimestrali di Diasorin, Generali, Hera, Nexi, Pirelli, Poste Italiane, Terna, Maire Tecnimont, Tod’s, Webuild e Acsm-Agam.

Ieri il Ftse MIb ha chiuso in rialzo dello 0,49% a 20.851 punti. Sul listino principale si è messa in luce Leonardo con un +7,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+2,6%), Atlantia (+2,6%), Banca Mediolanum (+1,7%), Banco Bpm (+1,8%), Buzzi (+1,9%), Eni (+4,1%), Exor (+1%), Fca (+2,5%), Generali (+2,4%), Intesa Sanpaolo (+4,4%), Inwit (+2%), Mediobanca (+1,6%), Poste Italiane (+2,5%), Saipem (+2,3%), Tenaris (+1,4%) e Unicredit (+5,2%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -6%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Azimut (-1,2%), Banca Generali (-2,4%), Cnh Industrial (-1,6%), Diasorin (-1,2%), Ferrari (-3%), Fineco (-1,2%), Hera (-1,2%), Nexi (-1,7%), Prysmian (-4,3%), Recordati (-3,1%), Terna (-1,5%) e Unipol (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 121 punti base.

