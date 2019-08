BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per Ferragosto (15 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI CHIUSA PER FERRAGOSTO

La Borsa italiana oggi resterà chiusa per la festa di Ferragosto. Le altre piazze principali sono però aperte, compresa Wall Street. Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 10:30 conosceremo le vendite al dettaglio nel mese di luglio nel Regno Unito. Lo stesso dato, relativo agli Usa, verrà diffuso alle 14:30 insieme all’ammontare delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e all’Indice della Fed di Filadelfia di agosto. Alle 15:15 sarà la volta della produzione industriale nel mese di luglio, sempre negli Stati Uniti. Alle 16:00, invece, toccherà all’Indice Nahb sul mercato immobiliare americano, relativo ad agosto. A Wall Street si attendono le trimestrali di Alibaba e Walmart. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un -2,53% a 20.020 punti. Lo spread tra Btp e Bund è sceso poco sotto i 218 punti base.

