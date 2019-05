Brenda Carolina Lawrence/ Corista per Tiziano Ferro e… (#TeamGué, The Voice 2019)

Brenda Carolina Lawrence è una delle concorrenti di The Voice of Italy 2019. La cantante italo americana ha superato la fase delle Blind Audition conquistando un posto nel Team Pequeno. Durante la quarta puntata di Blind Audition andate in onda martedì 14 maggio, Brenda conquista tutti con una splendida esibizione sulle note di “Bitch better have my money”, hit di Rihanna. La performance convince solo metà della giuria: a voltarsi per lei, infatti, sono Elettra Lamborghini e Guè Pequeno. Alla fine Brenda decide di entrare nella squadra di Guè Pequeno.

Chi è Brenda Carolina Lawrence di The Voice of Italy 2019

Classe 1997, Brenda Carolina Lawrence è nata a Cremona e ha origini italo americane. La mamma Daniela è italianissima, mentre il padre è Dave Lawrence, ex giocatore ed allenatore di basket, scomparso un anno e mezzo fa. La musica è sempre stata una sua grande passione al punto da spingerla a prendere lezioni di sassofono e canto fino alle prime esibizioni nei festival musicali e in vari eventi. La cantante ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica con Cosmophonix Production, una casa di produzione di Mantova per cui ha inciso anche alcuni brani disponibili online. Durante la Blind Audition il suo timbro vocale ha convinto il rapper Guè Pequeno che ha perfino duettato con lei sulle note di “Sobrio”.

Brenda Carolina Lawrence: corista per Tiziano Ferro e Zucchero

La voce di Brenda Carolina Lawrence ha colpito anche Cheryl Porter, famosissima vocal coach, che ha deciso di proporle un contratto come corista che le ha permesso di cantare sul palco con grandi artisti del calibro di Zucchero e Tiziano Ferro. Oggi però Brenda è pronta ad un percorso da solista e per questo motivo ha deciso di presentarsi al talent musicale di The Voice dove ha già riscontrato i primi risultati. “Si inizia raga” scrive su Instagram la cantante postando una foto in cui stringe la mano al suo coach Guè Pequeno. Chissà che non possa essere l’inizio di una brillante carriera nel mondo della musica. Intanto ecco il video di Brenda sulle note di “Bitch better have my money”.





