Diretta Benfica Dinamo Zagabria/ Streaming video tv: croati lanciati? (Europa League)

Benfica Dinamo Zagabria, diretta dall’arbitro tedesco Deniz Aytekin, va in scena giovedì 14 marzo 2019 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Portoghesi chiamati ad una reazione forte dopo il match d’andata in cui i croati hanno ottenuto una preziosa vittoria di misura, 1-0 grazie ad una rete messa a segno da Bruno Petkovic su rigore. Un ko sorprendente per un Benfica che arrivava lanciato all’appuntamento e che ha lasciato strascichi, con i portoghesi che hanno pareggiato nel derby contro il Belenenses. Un 2-2 che è costato al Benfica l’aggancio del Porto al primo posto in classifica, dopo aver già mancato la qualificazione agli ottavi di Champions League; in Croazia invece la Dinamo Zagabria ha messo il sigillo sulla corsa al titolo battendo 3-1 il Rijeka e portando a 17 i punti di vantaggio sulla formazione di Fiume, seconda in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benfica Dinamo Zagabria non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ma solo per gli abbonati Sky, che potranno seguire l’incontro in tv sul canale numero 255 del satellite e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA DINAMO ZAGABRIA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena all’Estadio da Luz di Lisbona. Padroni di casa portoghesi in campo con il greco Vlachodimos tra i pali, il francese Corchia sull’out difensivo di destra e lo spagnolo Grimaldo sull’out difensivo di sinistra, mentre Dias e Ferro saranno i centrali della retroguardia. A quattro anche la linea di centrocampo con Fernandes laterale di destra e il croato Krovinovic laterale di sinistra, mentre Luis e il brasiliano Gabriel saranno i centrali sulla mediana. In attacco, Joao Felix farà coppia con lo svizzero Seferovic. Risponderà la Dinamo Zagabria con Livakovic in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con il serbo Stojanovic, il francese Teophile-Catherine, l’austriaco Dilaver e Leovac. A centrocampo il bosniaco Gojak sarà affiancato da Sunjic come vertice arretrato, mentre Orsic, lo spagnolo Olmo e il polacco Kadzior supporteranno come incursori offensivi l’unica puna di ruolo, Petkovic.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli scelti dai due allenatori, il portoghese Lage per il Benfica e l’austriaco Poms per la Dinamo Zagabria, saranno rispettivamente il 4-4-2 e il 4-2-3-1. Prima dell’1-0 dell’andata in favore dei croati, l’unico precedente tra le due squadre è una sfida di sola andata nella fase a gironi della Coppa UEFA 2004/05: sfida disputata a Lisbona il 25 novembre 2004, 2-0 per i lusitani con reti di Sokota e Simao su calcio di rigore.

PRONOSTICO E QUOTE

Per i bookmaker Benfica favorito per la vittoria contro la Dinamo Zagabria. Vittoria in casa quotata 1.45 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 4.33 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 8.50 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 1.85 e 1.95.



