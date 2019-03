Diretta Dinamo Zagabria Benfica/ Streaming video e tv: sfida incerta al Maksimir

Dinamo Zagabria Benfica, che si gioca alle ore 18:55 di giovedì 7 marzo, è una delle partite valide per l’andata degli ottavi di finale in Europa League 2018-2019. La sfida del Maksimir è tutt’altro che scontata: i croati, che solo due anni fa avevano chiuso un girone di Champions senza punti nè gol segnati, hanno dimostrato di poter fare strada nel torneo attuale e, con cinque vittorie e due pareggi in otto partite, sono arrivati con pieno merito agli ottavi dominando il loro girone e poi riuscendo a eliminare il Viktoria Plzen, più quotato e vincente all’andata. Sarà dunque un compito arduo per il Benfica, retrocesso dal piano di sopra: i portoghesi hanno vinto di misura il sedicesimo contro il Galatasaray e sembrano più competitivi rispetto ad un anno fa, anche se sembrano ancora lontani dal livello che aveva permesso loro di giocare due finali consecutive in Europa League (era il periodo di Jorge Jesus, poi passato ai grandi rivali dello Sporting Lisbona). Aspettiamo allora la diretta di Dinamo Zagabria Benfica, che potrebbe regalarci emozioni; nel frattempo vediamo in che modo i due allenatori intendono schierare le loro squadre sul terreno di gioco, valutando in maniera approfondita le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA BENFICA

Per affrontare Dinamo Zagabria Benfica, Nenad Bjelica – ex allenatore dello Spezia – pensa al solito 4-2-3-1: davanti al portiere Livakovic ci saranno Théophile-Catherine e Dilaver come difensori centrali, con Moharrami e Leovac che invece agiranno sugli esterni. Nella cerniera di centrocampo sarà capitan Ademi a creare gioco e rappresentare comunque il punto di riferimento, al suo fianco avremo Sunjic mentre davanti a loro ecco la linea di trequartisti con Hajrovic e Orsic che partono sugli esterni, dando supporto e ampiezza di campo per l’inserimento costante di Olmo che sarà il giocatore adibito a stazionare alle spalle di Bruno Petkovic, visto a lungo in Italia e adesso rilanciatosi in patria. Il Benfica di Bruno Lage sarà in campo con un 4-4-1-1: Joao Felix il trequartista in appoggio a Seferovic, una linea di centrocampo con Pizzi e Cervi che possono avanzare fino a cambiare modulo lasciando a centrocampo la diga composta da Gedson Fernandes (in crescita costante) e Florentino, anche se per questa partita Samaris potrebbe avere spazio da titolare. In difesa André Almeida e Grimaldo posizionati larghi, al centro Ferro e Ruben Dias sono chiamati a giocare per gli infortuni dei colleghi di reparto e in porta andrà ancora il greco (di origine tedesca) Vlachodimos.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo quanto indicato dall’agenzia di scommesse Snai, in Dinamo Zagabria Benfica i portoghesi hanno il favore del pronostico: 2,40 è il valore della cifra posta sul segno 2 per la vittoria esterna delle Aquile, contro la quota di 3,05 volte la somma giocata per il segno 1 che dovrete giocare qualora crediate nel successo dei croati. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vincita corrisponderebbe invece a 3,20 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



