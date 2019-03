Diretta Inter Eintracht Francoforte/ Streaming video Tv8: sfida dura! (Europa League)

Inter Eintracht Francoforte, diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, giovedì 14 marzo 2019 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Si riparte dallo 0-0 dell’andata, con i nerazzurri che hanno sprecato una grande occasione con un rigore fallito da Brozovic, ma nel secondo tempo hanno dovuto ribattere colpo su colpo agli attacchi tedeschi. In campionato la squadra di Luciano Spalletti ha ritrovato nella corsa alla prossima Champions League una boccata d’ossigeno con la vittoria per 2-0 sulla Spal, ma ha perso per infortunio anche Brozovic e Miranda. L’Eintracht Francoforte in Bundesliga ha ottenuto una rotonda vittoria per 3-0 contro il Fortuna Dusseldorf in trasferta con gol di Paciencia e doppietta di Haller, portandosi a -3 dalla coppia composta da Lipsia e Borussia Monchengladbach al terzo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti gli appassionati sul canale TV8 del digitale terrestre. Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro, alternativamente e sempre in tv, anche sul canale numero 201 del satellite (Sky Sport Uno) e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EINTRACHT

Le probabili formazioni del matchInter Eintracht Francoforte che andrà in scena a San Siro. Inter in campo con lo sloveno Handanovic tra i pali, D’Ambrosio sulla corsia laterale di destra e il ghanese Asamoah sulla corsia laterale di sinistra nella linea difensiva a quattro con l’olandese De Vrij e lo slovacco Skriniar centrali. L’uruguaiano Vecino e lo spagnolo Borja Valero a centrocampo copriranno le spalle a Politano, Candreva e al croato Perisic, che sosterranno il senegalese Keita come unica punta di ruolo. Dall’altra parte l’Eintracht schiererà Trapp in porta e una difesa a tre composta dal maliano Touré, dal giapponese Hasebe e dall’austriaco Hinteregger. Da Costa si muoverà sulla fascia destra e il serbo Kostic sulla fascia sinistra in un centrocampo a cinque con lo svizzero Fernandes, Rode e l’olandese De Guzman impiegati come centrali. In attacco il portoghese Paciencia farà coppia con l’altro serbo Jovic.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli scelti dai due allenatori, Luciano Spalletti per l’Inter e Adolf Hutter per l’Eintracht Francoforte, saranno rispettivamente il 4-2-3-1 ed il 3-5-2. Lo 0-0 dell’andata è stato il primo confronto ufficiale in assoluto tra le due squadre, con l’Eintracht Francoforte che in tempi recenti aveva vinto per 3-1 un’amichevole estiva contro i nerazzurri il 10 agosto del 2014.

PRONOSTICO E QUOTE

Per i bookmaker Inter favorita per la vittoria contro l’Eintracht Francoforte. Vittoria in casa quotata 2.20 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.40 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 3.45 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 1.85 e 1.95.



© RIPRODUZIONE RISERVATA